Addio a Nino Castelnuovo, chi è la moglie Maria Cristina

Un’altra importante perdita, per il mondo dello spettacolo, dopo l’addio a Jean-Paul Belmondo. Nino Castelnuovo si è spento a Roma all’età di 84 anni dopo una lunga malattia, stretto nell’affetto della famiglia. A darne l’annuncio sono proprio la moglie Maria Cristina e il figlio Lorenzo, in una nota per la stampa nella quale si legge: “La famiglia si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”. I funerali si svolgeranno a Roma in forma privata.

Con la scomparsa di Nino, si conclude anche la lunga battaglia intrapresa dalla moglie Maria Cristina Di Nicola, volta al riconoscimento dei sussidi assistenziali dovuti per le cure di cui Castelnuovo aveva bisogno. Il caso era finito anche in televisione, mezzo con il quale la Di Nicola aveva lanciato un appello che aveva anche trovato accoglimento.

L’artista aveva spesso parlato della sua malattia, il glaucoma, che aveva raccolto anche in un libro dal titolo Glaucoma, apriamo gli occhi sulla malattia. Il suo intento era stato quello di sensibilizzare al tema e di far sentire tutte le persone che ne sono affette meno sole.

Della loro unione si sa molto poco, se non che erano legati da un amore profondo che è durato fino all’ultimo. Dopo le apparizioni in tv, Maria Cristina aveva deciso di tenere lontana la famiglia dal clamore delle telecamere, per rispetto della malattia di Nino Castelnuovo che l’ha portato via a 84 anni. Di lei, si sa che è stata un’attrice.

L’attore romano, oltre all’amata moglie Maria Cristina, lascia anche il figlio Lorenzo, avuto nel 1992 dalla relazione con Danila Trebbi. Della sua vita privata si conosce poco, ma l’attore è diventato celebre in tv non solo per l’interpretazione di famose fiction ma anche per lo spot di una famosa marca di olio, quella del “salto della staccionata”.

La sua interpretazione più celebre rimane quella di Renzo Tramaglino ne I Promessi Sposi del 1967 ma ha recitato anche in decine di film come Un Maledetto Imbroglio di Pietro Germi, Rocco E I Suoi Fratelli di Luchino Visconti, Un Giorno Da Leoni di Nanni Loy e il musical Les Parapluies de Cherbourg. Per Vittorio De Sica è stato in Un Mondo Nuovo, mentre Anthony Minghella l’ha voluto ne Il Paziente Inglese per l’interpretazione di D’Agostino.