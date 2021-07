Gregorio Paltrinieri, chi è la storica fidanzata Letizia Ruoli

editato in: da

Ha compiuto l’ennesima impresa, anche quando nessuno avrebbe scommesso su di lui. Gregorio Paltrinieri è arrivato a Tokyo 2020 da grande campioni e come tale si è confermato. La sua medaglia d’argento negli 800 stile è storica ed è arrivata dopo un periodo durissimo e dopo la malattia che ha rischiato di tenerlo fuori dai giochi.

Il risultato del piazzamento è a dir poco storico, proprio come ha spiegato ai microfoni della Rai: “Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore. È bellissimo oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare. Me la sono vissuta al meglio. Ieri sera un mio grande amico mi ha detto che queste grandi finali non si affrontano con la testa ma con il cuore, è l’unico modo per uscire soddisfatto. Io forse ero caduto troppe volte nella mia vita nell’errore di voler programmare tutto. Avevo messo troppa testa, troppi pensieri confusi, ma queste finali si vincono col cuore. Gli altri potranno star meglio di me fisicamente e preparare meglio la gara tatticamente, ma il cuore che ci metto io è troppo”.

È una delle stelle del nuoto ma è anche un uomo innamorato della sua Letizia (Ruoli), con la quale divide la sua vita dal 2012. Anche lei è un’emiliana doc, di Carpi, ma si è trasferita a Roma per la specializzazione in radiodiagnostica.

Sono molto riservati e, di rado, pubblicano delle foto insieme. Si sono conosciuti prima del 2012, anno delle Olimpiadi di Londra in cui Gregorio è esploso come specialista nei 1500 stile, mentre Letizia ha iniziato gli studi in Medicina e Chirurgia.

Si è perfezionata attraverso l’Erasmus condotto a Valencia, per poi completare il suo percorso di formazione a pieni voti. Ha proseguito con un tirocinio in Messico mentre, dal 2021, si è stabilita a Roma per terminare gli studi a La Sapienza.

La coppia vive quindi una relazione a distanza, ma basata sulla fiducia e sul rispetto reciproci, come ha dichiarato il campione a Corriere della Sera: “Letizia mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io, è un punto fermo che mi dà sollievo”.