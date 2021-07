Martina Carraro e Fabio Scozzoli, campioni nella vita e a Tokyo 2020

editato in: da

Un amore a cinque cerchi, quello tra Martina Carraro e Fabio Scozzoli, approdati a Tokyo 2020 per giocarsi l’occasione di una vita. I due sono campioni in vasca ma anche nella vita, che condividono con amore e dedizione ormai da molti anni.

Genovese di nascita, Martina Carraro è una delle atlete più apprezzate della squadra italiana. Con 19 medaglie conquistate, la nuotatrice ligure è vanta una carriera di tutto rispetto ed è ancora determinata a raggiungere quei traguardi che sogna fin da quando era bambina, distinguendosi nelle gare olimpiche alle quali è iscritta.

La passione per l’acqua arriva dalla sua mamma, che l’ha spinta a intraprendere questa carriera che continua a regalarle una serie di soddisfazioni, anche sotto il profilo personale. È grazie al nuoto, infatti, che ha intrecciato la sua esistenza con Fabio Scozzoli, capitano della Nazionale dal 2019 e campione di grande talento, specializzato nello stile rana come la sua compagna.

I tanti successi conquistati in vasca, hanno portato Scozzoli a meritarsi il titolo di Capitano della Nazionale. È cresciuto in Romagna e si è imposto nelle più prestigiose gare internazionali già nel 2007, all’età di 19 anni. Nella sua carriera, ha portato al petto ben 14 medaglie d’oro.

La condivisione di una grande passione, ma anche di uno sport, è il motore della relazione tra Scozzoli e la sua Martina. Questo è sicuramente un valore aggiunto per la coppia, che non si spaventa di fronte alla fatica e al sacrificio quotidiano. Sanno stare lontani l’uno dall’altra anche per molto tempo, anche se la Carraro non ha nascosto di sentire la mancanza del suo compagno e della loro cagnolina Clara. Il suo messaggio è arrivato forte e chiaro su Instagram: “Sarà dura stare tutti questi giorni senza di voi. A presto amori miei vi amo tanto”.

Il loro amore dura dal 2016, benché si conoscessero da prima. Sentita da Marie Claire, Martina Carraro aveva dichiarato: “Il mio posto del cuore per gli allenamenti è Tenerife. È l’isola che ha fatto scoppiare l’amore tra me e Fabio e per allenarsi ha un clima e delle strutture perfette. La piscina più bella per gareggiare è il Foro Italico a Roma. Quando si gareggia orario tramonto è uno spettacolo”.

Dopo gli impegni alle Olimpiadi, Fabio e Martina torneranno alla loro quotidianità, supportati dall’amore della loro cagnolina Clara, sempre presente nella loro vita.