Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond e adesso la saga di 007 è alla ricerca di un degno antagonista, i candidati non mancano e sono tutti famosissimi

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IPA Brad Pitt

AAA Cercasi super cattivo. Perché non c’è supereroe senza rivale e non c’è James Bond senza antagonista. Selezionato Robert Pattinson per il ruolo dell’agente segreto più affascinante del cinema, è arrivato il momento di trovare un altrettanto carismatico cattivo che sia in grado di dargli del filo da torcere. Il ruolo è prestigioso, i candidati sono parecchi – e tutti famosissimi. E tra i nomi in lizza potrebbe anche esserci quello di una donna.

Da Brad Pitt a Cillian Murphy, i nomi in lizza

“Un film di James Bond è valido tanto quanto lo è il suo cattivo” ha affermato lo sceneggiatore veterano della saga Bruce Feirstein. “Ripensate a ciò che ricordate dei vostri film di Bond preferiti: è il cattivo. Sono i personaggi più teatrali, quelli più divertenti”. E allora, per interpretarli, servono attori all’altezza. E già inizia il totonomi per coloro che potranno rivaleggiare con il James Bond di Robert Pattinson sul grande schermo.

“Arruolatemi per il ruolo del villain” ha dichiarato Brad Pitt, autocandidandosi per il ruolo. La candidatura è arrivata anche dall’ex maghetto Daniel Radcliffe, che avrebbe chiesto ai produttori di essere preso seriamente in considerazione. D’altronde, l’attore ha affermato che non guarderà la nuova serie su Harry Potter, il tempo dunque non gli manca.

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Il più papabile, tuttavia, sembra essere Cillian Murphy, specie se (come molti danno per certo) alla regia ci sarà Christopher Nolan, di cui l’attore è il pupillo. Murphy d’altronde ha già dato sfoggio delle proprie capacità da cattivissimo: lo ha fatto con lo Spaventapasseri di Batman e, in modo ancora più veritiero, in Oppenheimer.

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Tra i veterani al vaglio della produzione anche il maestro William Dafoe. E ancora Peter Dinklage, secondo cui “i cattivi sono la cosa più divertente che si possa interpretare al cinema perché a loro non importa nulla”. E lui, in questo campo, è un vero esperto: è stato spietato in X-Men, Hunger Games e nel Trono di Spade.

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Tra le nuove leve, o quasi, spiccano invece i nomi dell’irlandese Barry Keoghan, già visto nei panni di Joker in Batman e in quelli inquietanti e sfuggenti del protagonista di Saltburn. Infine, colui che ha iniziato l’ascesa degli ugly handsome, Adam Driver, già tiranno nella saga di Star Wars. La scelta spetta alla produzione, ma nel frattempo sul web si aprono le scommesse. La piattaforma Kalshi ha stilato le quote: Cillian Murphy è dato al 28%, Idris Elba al 24%, Barry Keoghan al 18% e Peter Dinklage al 15%.

E se la cattiva di James Bond fosse una donna?

Non è detto, però, che il super cattivo di 007 debba essere un uomo. Alle donne spetta da sempre il ruolo di Bond Girl, e anche in questo caso la ricerca è in corso, ma di donne capaci di sfoggiare crudeltà assoluta e fascino glaciale è piena Hollywood.

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A proporsi da parecchi anni c’è, ad esempio, Saoirse Ronan. L’irlandese candidata agli Oscar ha affermato che “sarebbe davvero interessante avere una giovane antagonista femminile. Soprattutto per ragazze e donne, vedere qualcuno che riesce a prendere tutta quella rabbia repressa e a incanalarla da qualche parte: da un punto di vista drammatico c’è qualcosa di molto stimolante”.

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O magari l’antagonista dell’agente segreto potrebbe essere Cate Blanchett o, per guardare alle nuove generazioni, l’altrettanto bionda Florence Pugh. Entrambe hanno già dimostrato innato talento nell’interpretare personaggi spietati e senza scrupoli.