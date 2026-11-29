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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Da Robert Pattinson alle novità destinate a rivoluzionare La Ruota della Fortuna. Nel corso della puntata di domenica 29 novembre, Gerry Scotti si è lasciato andare ad alcune considerazioni sull’attore, scelto per indossare i panni di James Bond. Il conduttore ha poi richiamato l’attenzione dei telespettatori sulle importanti modifiche al regolamento del game show. In occasione delle festività natalizie aumenterà il montepremi massimo e verrà introdotta un’ulteriore possibilità di vincita per il campione di puntata.

Gerry Scotti parla di Robert Pattinson a La Ruota della Fortuna

A movimentare la serata dell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna è stato un curioso dilemma cinematografico sollevato da Gerry Scotti a proposito di Robert Pattinson. L’attore lanciato da Twilight è stato scelto come nuovo James Bond ma negli ultimi anni ha indossato anche il costume di Batman.

“Abbiamo un problema con Robert Pattinson. È il più bello e il più bravo della sua generazione, ma è anche Batman. Come si fa? Io da piccolo avevo il pupazzetto di Batman e quello di 007. Ora come si fa?”, ha osservato il conduttore di Mediaset.

Pronta la replica di Samira Lui, che ha suggerito una soluzione decisamente originale: “Si mette il mantello sullo smoking di James Bond”. La showgirl ha poi colto l’occasione per fare dello spirito: “Oppure è stato scelto Pattinson perché non è Batman, il vero Batman è Gerry Scotti”.

Un botta e risposta all’insegna dell’ironia che ha confermato – ancora una volta – la sintonia tra i due protagonisti dell’access prime time di Canale 5.

I nuovi giochi de La Ruota della Fortuna

Nel corso della puntata Gerry Scotti ha parlato anche delle novità che da lunedì 30 novembre interesseranno La Ruota delle Meraviglie, il gioco finale della trasmissione.

Per tutto il periodo delle feste, il campione di puntata avrà la possibilità di aggiudicarsi premi ancora più ricchi. Tra le 24 buste presenti nella Ruota delle Meraviglie, quella contenente il premio da 200mila euro sarà sostituita da una da 300mila euro. Lo stesso premio massimo presente in Affari Tuoi, con il quale la sfida degli ascolti tv è più accesa che mai.

Ma non è l’unico cambiamento previsto nel game show di Canale 5. A differenza di quanto accaduto finora, tutte le buste conterranno premi di valore differente, aumentando la suspense durante la fase conclusiva del quiz.

La novità più significativa riguarda l’introduzione dell’Extra Chance, un’ulteriore opportunità di gioco concessa al concorrente al termine delle tre manche della Ruota delle Meraviglie.

Il campione potrà girare nuovamente la ruota, pescare una quarta busta e cimentarsi con un nuovo tabellone. In caso di risposta esatta, avrà la possibilità di scegliere se conservare la somma conquistata precedentemente oppure sostituirla con il premio associato all’Extra Chance.

Qualora non abbia ottenuto alcuna vincita in denaro nelle prime tre manche, il concorrente potrà aggiudicarsi il premio conquistato grazie alla nuova opportunità. In caso di risposta sbagliata, invece, manterrà l’eventuale somma già accumulata. Un meccanismo che, in questo modo, permetterà ai vari partecipanti di tentare la fortuna senza mettere a rischio quanto già conquistato nel corso della serata.