Re Carlo travolto dagli scandali: dopo il Principe Andrea anche il padre di Meghan Markle

IPA Re Carlo

Nonostante Re Carlo porti avanti i propri impegni istituzionali con instancabile determinazione, affrontando contemporaneamente le impegnative terapie, gli scandali continuano a scuotere Buckingham Palace. Dalle inchieste sul Principe Andrea fino alle sconvolgenti vicende che coinvolgono Thomas Markle, padre di Meghan, la Corona si ritrova nuovamente sotto assedio mediatico.

La preoccupazione del Palazzo

Mentre Re Carlo si dedica ai suoi impegni istituzionali, come l’ultima frizzante apparizione ai Caraibi, a sbottonarsi sull’attuale situazione sono stati alcuni assistenti reali che, come da tradizione, lasciano trapelare di tanto in tanto informazioni interne direttamente dal Palazzo.

“Le persone impegnate portano a termine molte cose. Il Re stabilisce rigorosamente le priorità tra i suoi molteplici ruoli di Capo di Stato, della Chiesa, del Commonwealth, delle forze armate e della famiglia. L’ordine delle priorità cambia di giorno in giorno, e spesso di ora in ora”, rivelano.

Questo momento di instabilità si riflette anche sui sondaggi di gradimento popolare: la medesima preoccupazione influenza, inevitabilmente, l’opinione pubblica. Sempre dal Palazzo trapela, però, la ferma determinazione del Sovrano, che intende affrontare gli ultimi scandali senza cedimenti.

Le scelte sul fratello Andrea e Thomas Markle

Il fronte più doloroso per la Royal Family resta quello legato al Principe Andrea. Il legame con Jeffrey Epstein continua a generare ripercussioni legali e mediatiche, aggravate da accertamenti su presunti abusi e indagini sulle tenute reali, vicende per cui il fratello del Re respinge ogni accusa.

Re Carlo ha scelto il massimo rigore, tenendo separati sentimenti e affetti personali dalla responsabilità di Sovrano. Ha privato il fratello dei titoli onorifici e ne ha disposto lo sfratto da Royal Lodge a Windsor con un pugno di ferro necessario per salvaguardare il futuro della Corona.

A smuovere ulteriormente le acque ci ha pensato, però, un’altra vicenda tutt’altro che serena. È tornato alla ribalta il nome di Thomas Markle, con pesantissime indiscrezioni relative a presunte indagini per possesso di materiale pedopornografico, nate da aspri contrasti familiari nelle Filippine e finite al centro dell’attenzione. Sebbene il padre di Meghan Markle abbia respinto con forza le accuse, definendoli tentativi diffamatori mirati a distruggerlo, la notizia ha inevitabilmente riacceso i riflettori sui legami familiari con il Principe Harry e la consorte.

A differenza delle sanzioni ufficiali inflitte al Principe Andrea, per Markle il Palazzo ha scelto di chiudersi nel silenzio, rifiutandosi di commentare la vicenda e classificandola come una questione personale e privata che non tocca in alcun modo l’operato della Monarchia.

Due modi diversi di gestire due crisi di tale entità, che sono duri colpi per il Sovrano e la Famiglia Reale tutta, divisi tra questioni che riguardano la sfera privata ma non possono fare a meno di avere ripercussioni sull’istituzione e la salvaguardia della stessa. Nel proteggere il futuro trono destinato al Principe William, Re Carlo dà priorità assoluta alla sopravvivenza della Monarchia, anche a costo di riorganizzare giorno dopo giorno (e ora dopo ora) l’agenda di Buckingham Palace.