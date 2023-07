Kate Middleton a Wimbledon, la prima volta di Charlotte e l’incontro fatale

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Wimbledon si è concluso e Kate Middleton è stata ancora una volta la perfetta padrona di casa. Un’edizione la sua all’insegna del verde, dato che tre volte si è presentata sul campo e tre volte ha indossato qualcosa di verde. Ma oltre ai suoi look, si è parlato molto anche dei suoi figli, George e Charlotte, che sono arrivati nel Royal Box per la finale tra Djokovic e Alcaraz, vinta da quest’ultimo. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, i look verdi a Wimbledon 2023

Kate Middleton, da patrona di Wimbledon, ha premiato il tennista spagnolo Carlos Alcaraz che si è aggiudicato il trofeo ad appena 20 anni. La Principessa del Galles si è presentata con un abito verde bosco, tonalità già indossata anni fa con il vestito di Dolce & Gabbana. Questa volta ha optato per un tubino fasciante a mezze maniche con corpetto a peplo e fiocco su un lato, di Roland Mouret. Costo? 874 euro circa. E lo ha abbinato alle décolleté in suede chiaro di Gianvito Rossi, una borsa bianca con doppi manici e degli orecchini in argento e onice verde che costano 54 euro.

Il giorno prima per la finale femminile Kate ha indossato un completo giacca e gonna lunga a pieghe, verde chiaro quasi giallino, di Self Portrait (490 euro) che ha abbinato a slingbacks e clutch in suede di Gianvito Rossi. Molto particolare gli orecchini a cavolfiore, creati da Cassandra Goad da 4.360 euro, che aveva già indossato. E naturalmente non possiamo dimenticare la giacca verde mente di Balmain.

Charlotte, la prima volta a Wimbledon

Ma la vera novità di questa edizione di Wimbledon è stata la presenza di Charlotte. La Principessina ha fatto il suo debutto quest’anno nel Royal Box, dove è arrivata mano nella mano di mamma Kate. Charlotte indossava un grazioso abito a fiorellini di Friki e delle scarpe bianche con cinturino di Papouelli. All’inizio è sembrata un po’ spaesata ma poi la timidezza ha lasciato spazio al gioco che l’ha assorbita completamente, rendendosi protagonista di una serie di smorfie degne di quelle di mamma Kate e di suo fratello George che era seduto accanto a lei.

Fonte: Getty Images

George, l’incontro preoccupante con 007

Il futuro Re d’Inghilterra è tornato per la seconda volta a Wimbledon e come vuole il dress code ha indossato giacca e cravatta, come lo scorso anno d’altro canto. Se George ha rispettato il protocollo, non sempre lo ha fatto Kate che nel 2022 ha osato portare un cappello nel Royal Box. Comunque, come sua sorella Charlotte, anche il Principino è apparso molto coinvolto dal match, esultando e soffrendo per quanto accadeva in campo.

Fonte: IPA

Ma ha avuto anche un incontro molto speciale nel Royal Box che è sembrato preoccuparlo un po’ all’inizio. Infatti, suo padre William gli ha presentato niente meno che 007. Il Principe del Galles ha incontrato Daniel Craig, l’ultimo James Bond, seduto un po’ più in alto rispetto a loro. I due si sono salutati con molto affetto. E William ne ha approfittato per presentare George all’agente segreto più famoso al mondo. Inutile dire che che il Principino ha provato una certa soggezione al suo cospetto.

Fonte: IPA

Louis risentito

Intanto, Kate ha rivelato che Louis era molto contrariato per non essere stato invitato a Wimbledon, l’unico dei tre fratelli ad essere rimasto a casa. D’altro canto è ancora troppo piccolo per partecipare e ha anche un carattere piuttosto tremendo quindi sarebbe troppo oneroso per mamma e papà gestire i suoi capricci in pubblico.