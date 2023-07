Kate Middleton regina di Wimbledon

Consueta parata di stelle per la finale di Wimbledon: mentre Marketa Vondrousova e Ons Jabeur si sfidavano in campo per il titolo femminile, a fare il tifo sugli spalti per loro c’erano diverse celebrità. Eppure tra attori e star della musica, a rubare la scena ancora una volta è stata Kate Middleton con un look total green super chic.