Re Carlo, il fratello di Diana come Meghan Markle. Il nuovo business che preoccupa la Corona

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IPA Charles Spencer

Per la famiglia reale britannica i grattacapi non sono ancora finiti. Da quando Carlo è diventato Re ne sono successe parecchie: la fuga negli States di Harry, l’arresto dell’ex Principe Andrea e, adesso, il memoir di Charles Spencer. E pare che l’ex cognato non abbia finito di preoccupare il Re. Così come Meghan Markle, anche il fratello di Diana è intenzionato ad aprire un proprio brand di lifestyle.

Il nuovo business ispirato a Meghan Markle

La testata Sun riporta che Charles, il fratello di Lady Diana, ha registrato il marchio Spencer Farms con l’intenzione di utilizzarlo per la vendita di prodotti legati alla tenuta di famiglia di Althorp, nel Northamptonshire. Tra quelli indicati figurano miele, tè, marmellata di agrumi e vino.

Un progetto che ricorda inevitabilmente quello di Meghan Markle. La moglie di Harry ha trasformato il proprio nome in un vero e proprio marchio lifestyle con As Ever, dedicato a prodotti come conserve, miele e altri articoli legati alla cucina e alla casa. “Prima Spencer ha imitato il Principe Harry attaccando la famiglia reale, e ora sta facendo ‘alla Meghan’: a quanto pare, ha intenzione di produrre marmellata”, ha commentato una fonte citata dalla testa britannica.

Ma Spencer Farms potrebbe essere qualcosa di più di un semplice negozio online. La registrazione del marchio apre infatti a un ventaglio piuttosto ampio di attività commerciali legate al nome Spencer e alla notorietà del suo proprietario.

Charles Spencer guarda anche allo spettacolo

Nei documenti depositati presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale britannico, infatti, il nome del Conte è stato registrato anche per attività di conferenziere, apparizioni pubbliche e servizi di doppiaggio. Elementi che fanno pensare a un progetto destinato ad andare oltre la vendita di prodotti agricoli. Charles Spencer potrebbe così sfruttare la popolarità conquistata dopo la pubblicazione del memoir Il canto del cigno: Diana, mia sorella per costruire una presenza pubblica sempre più autonoma, tra eventi, interventi televisivi e nuovi progetti commerciali.

Una strategia che, almeno per alcuni aspetti, ricorda quella intrapresa dai Sussex dopo l’addio alla famiglia reale. Harry e Meghan hanno trasformato la loro notorietà e il racconto della vita a corte in una vera e propria attività mediatica, costruendo nel tempo produzioni televisive, libri e brand personali.

Il rapporto con Re Carlo

Charles Spencer, fratello minore della Principessa, ha vissuto da vicino gli anni più difficili del matrimonio tra Diana e l’allora Principe di Galles, assumendo nel tempo una posizione molto critica nei confronti di alcuni aspetti della famiglia reale.

Il rapporto tra i due non è mai stato particolarmente stretto e il nome di Spencer è tornato più volte al centro dell’attenzione proprio quando si è parlato dell’eredità di Diana e del modo in cui la sua storia è stata raccontata. Oggi, con il nuovo progetto commerciale, il Conte sembra voler costruire una dimensione pubblica ancora più autonoma rispetto alla Royal Family.

E mentre Meghan continua a costruire il suo universo lifestyle lontano dalla Gran Bretagna, anche il fratello della Principessa più famosa del mondo sembra pronto a trasformare il proprio nome in un brand. Una scelta privata e commerciale che, inevitabilmente, riporta sotto i riflettori un cognome ancora strettamente legato alla storia della monarchia.