Re Carlo e il principe Harry hanno trascorso del tempo insieme e da soli per la prima volta da quando il Duca di Sussex è tornato a vivere nel Regno Unito

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IPA Re Carlo

Il rapporto tra Principe Harry e Re Carlo potrebbe essere entrato in una nuova fase. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, padre e figlio si sarebbero visti in segreto lo scorso ottobre nella residenza reale di Balmoral, in Scozia. È la prima volta che padre e figlio si incontrano di persona da quando il Duca di Sussex è tornato a vivere con la propria famiglia nel Regno Unito dopo 6 anni trascorsi in California.

La visita sarebbe avvenuta nel fine settimana del 17 ottobre, ma la notizia è emersa soltanto in questi giorni. A quanto pare, è stato il sovrano a fare il primo passo invitando Harry proponendogli di trascorrere del tempo insieme nella tenuta di Balmoral, nell’Aberdeenshire.

Principe Harry e Re Carlo, un incontro lontano dai riflettori

Secondo quanto riporta la stampa britannica, i due hanno preferito incontrarsi da soli almeno in questa prima occasione. Al castello non erano presenti né la Regina Camilla, né tanto meno Meghan Markle e dei figli della coppia. Si è trattato di un momento riservato esclusivamente a padre e figlio, e i contenuti dei loro discorsi sono rimasti segreti.

Ma qualcosa, come sempre in questi casi, è inevitabilmente trapelato fuori dalle mura di Balmoral e una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe comunque riferito che “c’è il desiderio di mantenere buoni rapporti“. Una frase che lascia intravedere la volontà di ricostruire almeno un rapporto civile, dopo anni di tensioni e distanze. Da parte sua però Buckingham Palace, interpellato sulla presunta riunione, ha scelto di non rilasciare commenti.

Quello che è certo, è che l’incontro è un passaggio significativo nei rapporti tra re Carlo e il suo secondogenito. Da quando Carlo è salito al trono, dopo la morte della Regina Elisabetta II nel settembre 2022, ha incontrato Harry soltanto in altre tre occasioni e l’ultima volta in cui sono stati soli risaliva a febbraio 2024, quando il Duca di Sussex era volato a Londra dopo aver appreso della diagnosi di cancro del sovrano.

Il riavvicinamento dopo anni di tensioni

Negli ultimi mesi il principe Harry non ha nascosto il desiderio di ricucire i rapporti con la famiglia reale. Dopo aver rinunciato ai propri incarichi ufficiali nel 2020 e aver lasciato il Regno Unito insieme a Meghan, il principe ha parlato più volte pubblicamente della possibilità di una riconciliazione e proprio per questo è tornato a vivere nel Regno Unito con la famiglia. Ma nonostante la buona volontà, la situazione familiare resta ancora complessa, segnata da incomprensioni e divergenze mai del tutto superate.

Piano piano però qualcosa si muove. A luglio Harry e Meghan con i loro figli Archie e Lilibet avevano incontrato Carlo e Camilla a Highgrove, la residenza privata del sovrano nel Gloucestershire. Buckingham Palace aveva definito l’appuntamento una “occasione familiare privata”. Per il Re era stata anche l’opportunità di rivedere di persona i nipoti dopo oltre quattro anni.

La strada per la pace è ancora lunga, ma questo nuovo incontro di Balmoral è un’altra tappa importante in un percorso di riavvicinamento. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali né indicazioni su eventuali nuovi appuntamenti. Resta però il segnale di una possibile apertura tra Carlo e Harry, dopo anni in cui la distanza geografica e quella familiare sono sembrate difficili da colmare.