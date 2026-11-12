Re Carlo pronto a fare pace con Harry, ma a una condizione: la promessa che pretende dal figlio

Anni di incomprensioni e dichiarazioni scottanti hanno lasciato il segno a Buckingham Palace. E per Re Carlo tornare a fidarsi del secondogenito non sarebbe così semplice

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Re Carlo

Tra Re Carlo e il Principe Harry la pace sembra essere sempre a un passo, salvo poi allontanarsi di nuovo. Da quando il Duca di Sussex è tornato a vivere nel Regno Unito con Meghan Markle e i figli, le speranze di rivederlo accanto alla famiglia reale sono aumentate. Eppure, per ricostruire il rapporto con il padre Harry potrebbe dover accettare una condizione piuttosto importante. Una richiesta che il sovrano avrebbe avanzato già qualche anno fa e che riguarda proprio uno degli argomenti più delicati per i Windsor: la riservatezza.

Re Carlo, la promessa che avrebbe chiesto a Harry per riconciliarsi

A far riemergere un dettaglio interessante sui rapporti tra padre e figlio sono state alcune dichiarazioni rilasciate nel giugno 2024 dall’esperto di questioni reali Tom Quinn. Secondo la sua ricostruzione, Re Carlo non avrebbe mai escluso la possibilità di recuperare il legame con Harry, purché il secondogenito fosse disposto a mettere un freno alle rivelazioni sulla vita privata della famiglia.

Il riferimento è soprattutto a Spare, l’autobiografia pubblicata nel 2023, e alle numerose interviste con cui il Principe ha raccontato la propria versione dei fatti, portando alla luce incomprensioni, litigi e tensioni vissute all’interno di Palazzo.

“Re Carlo vorrebbe essere più vicino a Harry e avere con suo figlio un rapporto che funzioni sul serio. Ma questo dipende dal fatto che Harry gli dia garanzie ferree che non ci saranno altri libri né altre interviste imbarazzanti”, aveva spiegato Quinn.

Insomma, il sovrano avrebbe voluto la certezza che eventuali conversazioni private non finissero nuovamente sui giornali. Una preoccupazione comprensibile, considerando quanto le dichiarazioni del Duca di Sussex hanno pesato sugli equilibri della Monarchia britannica.

Secondo Quinn, però, anche Harry avrebbe le proprie aspettative. Il Principe continuerebbe a ritenere di aver subito dei torti e si aspetterebbe dalla famiglia gesti concreti per ricucire i rapporti. Due posizioni che, almeno fino a oggi, hanno reso difficile trovare un punto d’incontro.

Harry vuole fare pace con Carlo e William: cosa è cambiato

Il ritorno di Harry e Meghan Markle in Inghilterra, avvenuto alla fine di agosto dopo sei anni trascorsi in California, ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulla famiglia reale. I Sussex hanno scelto di offrire ai figli Archie e Lilibet la possibilità di frequentare una scuola britannica e vivere più vicini ai parenti.

La distanza emotiva, però, resta. Soprattutto quella tra Harry e William, che da anni sembrano incapaci di ritrovare l’intesa di un tempo.

Il Duca di Sussex, intanto, continua a dichiararsi disponibile al dialogo. Recentemente ha infatti ribadito il desiderio di recuperare il rapporto con il padre e il fratello: “Alcune persone non vogliono che le cose funzionino. Io voglio che funzionino”, ha dichiarato. Per poi sottolineare quanto ritenga importante riuscire a lasciarsi alle spalle i conflitti familiari, ammettendo che certe ferite possono lasciare segni profondi.

Anche la malattia di Re Carlo, che nel 2024 ha ricevuto una diagnosi di cancro, ha contribuito a rendere ancora più urgente il tema della riconciliazione.

Resta da capire se alle parole seguiranno gesti capaci di convincere il sovrano. E soprattutto se Harry sarà disposto ad accettare quella richiesta di discrezione che, secondo l’esperto, suo padre considerava fondamentale. Perché, dopo anni di dichiarazioni pubbliche e incomprensioni, la fiducia potrebbe essere proprio la cosa più difficile da recuperare.