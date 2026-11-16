Ascolti tv del 15 novembre, l’Italia si ferma per la Nazionale. Gerry Scotti vola

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Domenica sera di relax e telecomando a portata di mano: mezza Italia aveva un solo appuntamento in agenda. A Bruxelles gli azzurri di Roberto Mancini si giocavano l’accesso ai quarti di Nations League e bastava un pareggio per festeggiare. Il finale, purtroppo, ha fatto calare il gelo in tanti salotti. Su Canale 5, intanto, Gerry Scotti trovava la strada spianata per una serata da incorniciare grazie allo stop di Affari Tuoi dovuto proprio alla partita della Nazionale.

L’avvio prometteva bene. All’11′ Pio Esposito ha firmato il vantaggio e il tifo è esploso. Poi, in appena undici minuti, il Belgio ha rovesciato la partita con De Cuyper, Ngoy e una serpentina di Doku destinata a girare a lungo sui social. Moreira ha chiuso i conti nel finale per il 4-1, e il rigore di Esposito respinto da Lammens nel recupero ha spento l’ultima fiammella. Gli azzurri chiudono terzi nel girone, alle spalle di Francia e Belgio, e salutano la competizione. Belgio-Italia su Rai 1 era l’evento più atteso della domenica.

Con Affari Tuoi di nuovo in pausa per lasciare spazio al calcio, l’access prime time è diventato un campo tutto per Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna si è goduta una domenica senza il consueto duello con Stefano De Martino, e il conduttore ha regalato anche un momento di pura spontaneità: infastidito dai bisbigli del pubblico durante il Round Jackpot, ha invitato i più sapientoni a iscriversi e venire a giocare di persona. Una battuta da zio brontolone che ha strappato sorrisi, soprattutto a Federico, professore di educazione fisica di Cagliari, uscito dallo studio con 16900 euro e un anno di spesa gratuita.

In prima serata Canale 5 ha puntato ancora sulla soap turca Racconto di una notte, con le indagini del commissario Mahir a tenere compagnia agli appassionati di dizi.

A Che tempo che fa Elisa ha celebrato trent’anni di carriera cantando dal vivo Ciao, primo assaggio del nuovo album Kintsugi, in uscita il 27 novembre. Il titolo richiama l’arte giapponese che ripara gli oggetti rotti con l’oro, e in una sera di cuori azzurri in frantumi è stato quasi come una carezza. Nel salotto di Fabio Fazio sono passati anche Ficarra e Picone, Fabio Volo, Mara Maionchi e Orietta Berti, per una puntata che ha mescolato risate, libri e grande musica italiana.

Completano il quadro Report su Rai 3, a una settimana dal debutto della nuova conduzione, e Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete 4, due appuntamenti con un pubblico fedele che ogni domenica sceglie l’approfondimento.

Una domenica a due velocità, insomma: la delusione per gli azzurri, la voce di Elisa a fare da balsamo e Gerry, come sempre, saldo al suo posto. Chi ha vinto davvero la sfida del telecomando? Ecco tutti gli ascolti tv di domenica 15 novembre, tra access e prima serata.