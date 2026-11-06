Arrestato il padre di Meghan Markle, il rapporto con la figlia interrotto nel 2018 e le pesanti accuse

Il padre di Meghan Markle è stato arrestato dopo la denuncia del figlio Thomas Jr. Dall’altra parte dell’oceano c’è una figlia che da anni ha scelto di non avere più nulla a che fare con lui.

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IPA Meghan Markle

Thomas Markle, il padre di Meghan Markle, è stato arrestato venerdì 6 novembre con accuse pesantissime di pedopornografia. Gli agenti lo hanno arrestato nella struttura residenziale per anziani a Lakeland, in Florida a seguito delle accuse del figlio Thomas Jr.

Una vicenda che ha riportato l’attenzione su un rapporto familiare interrotto da tempo e sulle ragioni che hanno portato la Duchessa di Sussex a escludere il padre dalla propria vita e da quella dei suoi bambini. L’uomo ha respinto le accuse, mentre le indagini sono ancora in corso.

Pesanti accuse per Thomas Markle

Le indagini sono iniziate nelle Filippine, dove Thomas Markle si era trasferito a Cebu City insieme al figlio Thomas Jr., deciso a ricominciare lontano dalle polemiche che lo seguivano da anni. Secondo quanto riportato dal Sun, mentre svuotava la casa Thomas Jr. avrebbe trovato in alcuni scatoloni centinaia, se non migliaia, di immagini di abusi su minori. Il figlio sostiene di aver avvisato le autorità filippine e l’FBI all’inizio dell’anno e ha detto di non voler più parlare con il padre, a meno di essere chiamato a testimoniare contro di lui. Le autorità di Manila hanno però aperto le indagini anche sullo stesso Thomas Jr., disegnando un quadro ancora più difficile da chiarire.

Nel frattempo Markle deve fare i conti con una salute in peggioramento. Un ictus e l’amputazione della gamba sinistra lo hanno costretto da qualche mese a tornare negli Stati Uniti, dove si è trasferito in un centro specializzato nella cura della demenza e dei disturbi cognitivi.

In che rapporti è con Meghan Markle?

Questa vicenda mette l’ennesima pietra tombale sul rapporto tra Thomas e Meghan Markle, interrotto già dal 2018. Fino a un certo punto, la loro è stata la storia di una famiglia come tante: dopo la separazione dei genitori, Meghan ha vissuto con il padre, direttore delle luci per la televisione, che l’ha cresciuta. Per tanto tempo è stato il punto di riferimento di una ragazza che sognava di fare l’attrice.

Il legame però si è incrinato nel maggio 2018, a pochi giorni dalle nozze con il principe Harry, quando venne fuori che Thomas aveva concordato un servizio fotografico con alcuni paparazzi. Pochi giorni dopo ebbe due infarti e fu operato al cuore, e così non poté accompagnare la figlia all’altare. Meghan, che gli aveva già chiesto pubblicamente di smettere di sfruttare il suo rapporto con la famiglia reale, decise di escluderlo totalmente dalla sua vita.

Da allora il silenzio non si è più rotto. Nel 2019 Thomas Markle raccontava in televisione di non aver più avuto notizie della figlia dopo il matrimonio e negli anni ha ripetuto più volte di sentirsi messo da parte. Neppure la malattia li ha riavvicinati. Durante la degenza a Cebu del padre, la Duchessa non avrebbe mai pensato di raggiungerlo.

Nell’ottobre 2026, dopo la diffusione delle prime accuse, la duchessa ha anche rivelato di essere stata informata in passato di segnalazioni preoccupanti riguardanti il padre. Una lettera era stata ricevuta dalla Metropolitan Police nel gennaio 2019 e successivamente trasmessa all’ufficio dei Sussex, senza che le informazioni fossero condivise con altre forze di polizia. La gestione della comunicazione è stata oggetto di una revisione interna.

Per Meghan Markle, dunque, le ultime vicende non rappresentano soltanto una nuova controversia che coinvolge il padre, ma riportano al centro una scelta familiare maturata nel tempo. La priorità dichiarata dalla duchessa resta la sicurezza dei figli, mentre la possibilità di recuperare il rapporto con Thomas appare sempre più lontana.