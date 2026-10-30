Damiano David, la sorella di Dove Cameron gli dedica parole dolcissime a un mese dalle nozze

A un mese dal matrimonio, Claire Hosterman condivide le foto delle nozze di Dove Cameron e Damiano David e dedica al cantante un messaggio pieno d'affetto

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Dove Cameron e Damiano David durante le nozze in Toscana

È passato appena un mese dalle nozze da sogno tra Damiano David e Dove Cameron: una favola italoamericana che ha avuto come cornice le colline toscane e che ha riunito familiari e amici in una settimana di festeggiamenti.

E adesso è Claire Hosterman, sorella maggiore dell’attrice, a voler ricordare quei momenti speciali. Su Instagram ha condiviso alcune fotografie del matrimonio, accompagnandole con parole dolcissime per la coppia e, in particolare, per il suo nuovo cognato.

Damiano David e Dove Cameron, la dedica speciale di Claire Hosterman

“È passato un mese da quando la mia sorellina ha sposato l’amore della sua vita”. Comincia così il messaggio condiviso da Claire Hosterman, che ha aspettato di raccogliere tutte le fotografie più belle prima di ripercorrere sui social la settimana trascorsa in Italia per festeggiare il matrimonio di sua sorella.

Un ricordo che, a quanto racconta, sarà difficile dimenticare.

La sorella di Dove descrive quei giorni come un’esperienza quasi magica, “come se vivessimo tutti dentro una bolla d’amore“: una di quelle occasioni rare che restano per il resto della vita.

Nel lungo messaggio a corredo delle foto del matrimonio, Claire ha dedicato un bellissimo pensiero a sua sorella: “Da sorella maggiore, c’è qualcosa di particolarmente magico nell’aver assistito al momento in cui sei venuta al mondo e, in qualche modo, nell’aver potuto vedere il momento in cui voi due siete entrati l’uno nella vita dell’altra“.

Ma Claire ha scelto di spendere parole speciali anche per Damiano, suo cognato, al quale ha dato ufficialmente il benvenuto in famiglia. “Tra tutte le persone di questo pianeta, il fatto che voi due vi siate trovati mi fa credere nella magia dell’universo”, ha scritto.

E per il nuovo cognato c’è anche una promessa di tanti momenti da condividere, soprattutto durante le feste natalizie. Con una nota ironica, Claire ha infatti anticipato che lo aspettano molti altri Natali in famiglia, durante i quali dovrà abituarsi alle loro abitudini: “Non vedo l’ora di trascorrere insieme tanti altri Natali, vedendoti abituarti pian piano al fatto che, in qualche modo, riusciamo a passare 4 ore ad aprire i regali“.

Il matrimonio da favola di Damiano David e Dove Cameron

Per il loro giorno speciale, Damiano David e Dove Cameron hanno scelto la Toscana, con colline e paesaggi che sembrano fatti apposta per fare da sfondo a una storia d’amore. Il 24 settembre 2026 la coppia ha pronunciato il fatidico sì a Montalcino, con una cerimonia civile raccolta e intima, celebrata nello storico Palazzo Comunale davanti a una trentina di persone tra familiari e amici più stretti.

Anche il loro arrivo ha avuto un tocco d’altri tempi: gli sposi hanno raggiunto il municipio a bordo di una Lancia Flavia d’epoca bianca. All’uscita, ad aspettarli c’erano anche alcuni fan e curiosi, ai quali hanno regalato un bacio tra gli applausi.

La festa è poi proseguita nella splendida tenuta di Castiglion del Bosco, immersa nella Val d’Orcia, dove ad attendere la coppia c’erano oltre 200 invitati. Una celebrazione più ampia, fatta di musica, balli e momenti da condividere con le persone più care.