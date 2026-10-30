Chi è Claire Hosterman, la sorella di Dove Cameron

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Getty Images Chi è Claire Hosterman

Da bambina cantava a squarciagola al supermercato, tanto che sua madre doveva rassicurare gli altri clienti che non stesse succedendo nulla di strano. Claire Hosterman, sorella maggiore di Dove Cameron, ha sempre avuto un rapporto speciale con la musica, una passione che ha condiviso con l’attrice fin da piccola.

Le due sono cresciute insieme nello Stato di Washington, in una famiglia in cui la creatività ha sempre avuto un posto importante. Ma mentre Dove ha costruito la sua carriera tra cinema, televisione e musica, Claire ha seguito un percorso differente, che l’ha portata a lavorare con cantanti e interpreti in tutto il mondo.

Chi è Claire Hosterman

Claire Hosterman è cresciuta a Bainbridge Island, vicino a Seattle, insieme alla sorella minore Dove Cameron. Fin da bambina ha mostrato una particolare inclinazione per la musica e il teatro. Ha ricordato spesso le sue prime esibizioni: a soli cinque anni amava cantare a voce altissima le canzoni dei musical, anche al supermercato, lasciando spesso interdetti gli altri clienti.

La passione per il palcoscenico, però, ha attraversato anche un momento di difficoltà. Claire ha raccontato di aver perso parte della propria sicurezza durante gli anni della scuola, soprattutto nel confronto con Dove: “Più lei brillava, più io sentivo spegnersi la mia luce”, ha ricordato, spiegando che quella sensazione l’ha accompagnata fino al ritorno alla recitazione durante il primo anno di liceo.

In quel periodo incontra Mark Power, un insegnante di canto di Seattle che comincia a darle lezioni. Il loro percorso insieme dura sette anni e diventa fondamentale per la sua formazione. Oltre a lavorare sulla tecnica vocale, Claire ritrova gradualmente la fiducia nelle proprie capacità.

La cantante decide quindi di trasferirsi a New York per studiare recitazione e musical, approfondendo l’opera a Parigi e completando gli studi universitari in antropologia in California.

Il legame con Dove è rimasto centrale nella sua vita. Le due sorelle hanno condiviso la crescita e la passione per la musica, sostenendosi anche nei rispettivi percorsi professionali.

Claire Hosterman, la carriera da vocal coach

Dopo la laurea, Claire si è trovata a dover scegliere quale direzione dare ai suoi studi e alle esperienze accumulate negli anni. È stata la madre Bonnie Wallace a suggerirle di provare a insegnare canto, considerando i tanti anni trascorsi a studiare tecnica vocale. Claire ha iniziato offrendo lezioni gratuite ad alcuni studenti universitari, per capire se quella potesse diventare davvero la sua professione.

La prima svolta è arrivata proprio grazie a Dove. Claire le aveva chiesto di condividere un annuncio su Instagram per far conoscere le sue lezioni e, da quel momento, sono arrivati i primi allievi e, attraverso il passaparola, anche le richieste di cantanti e professionisti dello spettacolo.

Oggi Claire lavora come vocal coach internazionale e segue allievi con esperienze e obiettivi molto diversi: da chi desidera imparare a cantare da zero a interpreti già affermati, coinvolti in produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. Sul suo sito ufficiale racconta di aver lavorato con artisti legati a programmi come The Voice e American Idol, oltre che con professionisti di Broadway e produzioni per Netflix, Disney e Nickelodeon.

Il suo metodo mette insieme tecnica, respirazione e consapevolezza della propria voce, con un’attenzione particolare anche alla componente emotiva dell’esibizione. Claire insegna diversi stili, dal pop al rock, dal musical all’opera, e lavora per aiutare ogni cantante a trovare il proprio modo di esprimersi. Una strada professionale che ha preso forma anche grazie alla sua esperienza personale e alla scoperta, arrivata con il tempo, di quanto la musica potesse diventare parte della sua identità.