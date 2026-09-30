A celebrare le nozze di Damiano David e Dove Cameron è stato Kenny Ortega, il regista di "Descendants": chi è e il legame con la sposa

IPA Damiano David e Dove Cameron

Prima la cerimonia civile il 24 settembre 2026 a Montalcino, poi una cerimonia sfarzosa a Castiglion del Bosco: le nozze di Damiano David e Dove Cameron sono state una “favola”, proprio come nei loro sogni. A officiare la cerimonia è stata una persona molto importante per Dove: Kenny Ortega, che ha diretto l’attrice in Descendants. Ecco chi è il regista e produttore.

Chi è Kenny Ortega

Quello tra Kenny Ortega e Dove Cameron è un sodalizio professionale durato per anni, cresciuto tra il set e le prove. Il suo nome, però, dovrebbe suggerire qualcosa anche a chi con Descendants non è cresciuto. Basta pensare a Troy e Gabriella: la trilogia di High School Musical, con Zac Efron e Vanessa Hudgens, porta la sua firma, sia dietro la macchina da presa sia nei passi di danza.

IPA

Prima ancora c’era stato Hocus Pocus, un cult, e molto dopo c’è stata la pagina più toccante della sua carriera, quella con Michael Jackson. Ortega ne ha curato diversi tour e stava preparando con lui i concerti di This Is It, rimasti un sogno dopo la scomparsa del cantante. Le immagini di quelle prove sono diventate un film, diretto proprio da lui.

Classe 1950, californiano di Palo Alto, aveva mosso i primi passi come coreografo all’alba degli anni Ottanta, lavorando anche per Cher e firmando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Salt Lake City. Nel 2019 sono arrivati la stella sulla Walk of Fame e il titolo di Disney Legend.

L’officiante delle nozze di Dove Cameron e Damiano David

Damiano David e Dove Cameron si sono detti “sì” in ben due momenti; hanno organizzato il matrimonio nei minimi dettagli e fin dall’inizio è stata scelta l’Italia come “destination wedding”, ovvero meta delle nozze. Tutto si è svolto all’insegna di una frase, incisa anche sui loro anelli di fidanzamento: “La parte migliore dell’essere vivi“.

Dopo il rito civile a Montalcino, per la coppia è iniziato un weekend di festeggiamenti, con la cerimonia in grande stile che ha visto la presenza di 140 invitati, tra cui Kenny Ortega, regista, coreografo e produttore esecutivo dei primi tre film di Descendants, il franchise Disney. Sappiamo, infatti, che Dove Cameron è una ex stellina Disney.

In Descendants Dove ha interpretato la figlia di Malefica. Il regista, quindi, è stato scelto dalla coppia per celebrare il matrimonio a Castiglion del Bosco. Sui social, ha poi condiviso un messaggio di auguri e di ringraziamento per i novelli sposi. “È stato un onore e un’emozione essere stato invitato a celebrare il loro matrimonio, un evento meraviglioso, magico e bellissimo. Auguro loro un cammino di coppia pieno di grandi avventure, amore infinito e tanta felicità”.

Il legame tra Dove e Ortega è di lunga data: per lei, è stato un maestro. Quando Ortega ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, il 24 luglio 2019, Dove era presente. A lui aveva dedicato due post di omaggio: “Che onore incredibile e che immenso piacere essere presente in un giorno come questo. Era ora. (…) Direi che sei una leggenda, il mio maestro e una delle mie principali fonti di ispirazione, ma tu sai già tutto questo. Congratulazioni per questo enorme riconoscimento”.