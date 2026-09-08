Re Carlo, da quando Harry è tornato nel Regno Unito non gli ha rivolto parola

Nonostante Harry sia tornato nel Regno Unito due settimane fa, non avrebbe ancora avuto alcun contatto con suo padre Carlo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Re Carlo ed Harry

Nonostante Harry e sua moglie Meghan abbiano fatto ritorno nel Regno Unito, i rapporti con la Royal Family non sarebbero ancora quelli di una volta. Il Re Carlo, infatti, non avrebbe ancora rivolto parola al suo secondogenito: la riappacificazione tra i due non sarebbe affatto scontata.

Re Carlo, in che rapporti è con Harry

Atmosfera ancora piuttosto tesa nella Royal Family britannica. Secondo quanto riportato, il principe Harry non avrebbe più parlato con suo padre, re Carlo III, da quando è tornato nel Regno Unito due settimane fa. Alcune fonti hanno spiegato al Mirror che il Duca del Sussex non ha ancora programmato nemmeno una telefonata con suo padre da quando ha annunciato il trasferimento nel Regno Unito con sua moglie Meghan e i due figli.

Carlo, infatti, si trovava in Scozia, a Balmoral, quando Harry ha comunicato la sua volontà di fare ritorno a Londra: “Il sovrano è rimasto perplesso per la mancanza di comunicazione. Lui e William sono stati colti completamente di sorpresa”, hanno spiegato fonti reali. L’atteggiamento del secondogenito di Carlo e Diana, quindi, non sarebbe tra i più corretti.

“Harry ha parlato apertamente del suo disperato desiderio di riconciliazione, eppure è proprio lui a tenere suo padre e la sua famiglia all’oscuro di sviluppi importanti come il suo ritorno nel Regno Unito. Un comportamento del genere non fa altro che rendere più difficile avere a che fare con i Sussex o comprendere quali siano le loro vere motivazioni nel trasferire nuovamente tutta la loro vita nel Paese d’origine di Harry”, si legge ancora sul tabloid. Insomma, la situazione sarebbe tutt’altro che risolta.

Carlo, come ha reagito al ritorno di Harry

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, d’altro canto, non era stato salutato in modo particolarmente caloroso dal Re. Attraverso il suo Lord Ciambellano, infatti, il sovrano aveva confermato che i Duchi del Sussex non sarebbero tornati ad essere membri attivi della famiglia Reale, né avrebbero svolto incarichi ufficiali.

In una lettera, il sovrano ha precisato che Harry e Meghan “non possono essere appellati come Sua Altezza Reale” e ha confermato che sono “cittadini privati con interessi commerciali e attività benefiche”.

Secondo quanto riportato da parte della stampa americana, la decisione di ritornare nel Regno Unito da parte della coppia non sarebbe stata motivata da problemi economici, ma dalla volontà di Harry di stare più vicino a suo padre durante la sua battaglia contro il cancro. Una versione che, tuttavia, sembra cozzare con gli ultimi risvolti, secondo i quali non ci sarebbe stato, a distanza di ben due settimane, alcun contatto tra il Re e suo figlio.

Un precedente incontro tra le due parti c’era stato lo scorso luglio, quando Carlo aveva invitato Harry nella sua dimora di Highgrove. Alla reunion aveva preso parte anche la Regina Camilla, che non ha mai lasciato il fianco del Re da quando gli è stata comunicata la diagnosi. Proprio in quell’occasione, inoltre, il Re aveva avuto modo di riabbracciare, dopo ben 4 anni, i nipotini Archie e Lilibet.