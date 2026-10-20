Harry confessa: “Voglio la riconciliazione”. La frecciata a William e le parole inedite

Il Principe Harry ha parlato del suo rapporto con Re Carlo e suo fratello William: "Vorrei far pace con loro ma qualcuno non vuole"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Principe Harry

Il Principe Harry torna sui suoi passi. Il secondogenito di re Carlo, dopo il rientro nel Regno Unito, sta cercando in tutti i modi di recuperare il rapporto con suo padre e suo fratello William. In una recente intervista, il Duca del Sussex ha infatti ribadito di voler trovare un punto d’incontro con la sua famiglia, aggiungendo però che “alcune persone non vogliono che le cose funzionino“.

Harry, il tentativo di riconciliazione con Carlo e William

Tra i membri della Royal Family, Harry è sicuramente quello maggiormente abituato a condividere con la stampa anche dettagli piuttosto privati della sua vita. Già in passato, alcune sue dichiarazioni alla BBC avevano fatto discutere, ma il secondogenito della Principessa Diana non sembra aver imparato la lezione. In una recente intervista alla rivista GQ, infatti, è tornato a parlare del suo rapporto con William e Re Carlo senza troppi peli sulla lingua.

Tornato nel Regno Unito dopo sei anni trascorsi oltreoceano, Harry ha spiegato di volersi riconciliare con suo padre e suo fratello: “Alcune persone non vogliono che le cose funzionino. Io voglio che funzionino. Considerato tutto quello che sta succedendo nel mondo, la cosa più importante è riconciliarsi: è questo il punto fondamentale. Le cicatrici restano per sempre”.

Il Duca del Sussex ha quindi sottolineato quanto sia importante, nella vita, riuscire a lasciarsi alle spalle quanto accaduto: “È qualcosa che incoraggerei tutti a fare. Se ci sono determinate cose del passato che continuano a condizionarti ogni giorno, è più difficile riuscire a lasciarle andare. Ma, per quanto mi riguarda, nel mondo e nella vita delle persone c’è già abbastanza dramma per continuare ad alimentare i problemi familiari”.

Si dice che alcune dichiarazioni abbiano fatto storcere il naso a più di qualche persona a Londra, tanto che un portavoce del Principe si è affrettato a specificare che il commento sulle persone che “non vogliono che le cose funzionino” non era una frecciata rivolta a William o a qualsiasi altro membro della famiglia reale, ma andava interpretato nel suo “contesto generale”.

Harry, il ritorno nel Regno Unito e la vita con i figli

Nella stessa intervista, il marito di Meghan Markle ha motivato anche la decisione di tornare nel Regno Unito insieme alla moglie e ai figli, spiegando di essere mosso soprattutto dal desiderio di stare più vicino alla sua famiglia.

“Per me ha significato molto poter iscrivere i bambini in una scuola britannica. Non sapevo quanto fosse importante per me. Ora sono a scuola da due settimane, si trovano benissimo e stanno vivendo un’esperienza completamente diversa”, ha raccontato Harry.

Infine, il Principe si è congedato con un augurio: “Ciò che è accaduto negli ultimi sei anni è stato una prosecuzione di una situazione specifica. Ci sono state battaglie da affrontare, e in certi casi era necessario farlo. Considerato tutto quello che sta succedendo nel mondo, ci sono aspetti del passato che sono sicuro tutti noi — io, la mia famiglia e una parte della stampa britannica — vorremmo lasciarci alle spalle, per lavorare nell’interesse del bene comune”.

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