Re Carlo riapre le porte a Harry: più visite nel Regno Unito

Re Carlo

Il rapporto tra Re Carlo e il principe Harry sembra aver imboccato la strada della riconciliazione dopo anni di distanza siderale. Secondo quanto riportato dal Times, Harry starebbe pianificando di tornare nel Regno Unito con maggiore regolarità, forse ogni pochi mesi, dopo l’incontro avvenuto lo scorso luglio con il padre e il resto della famiglia.

A quanto pare l’appuntamento, il primo incontro tra padre e figlio dopo quasi un anno, avrebbe restituito al Duca di Sussex nuova fiducia nel proseguire il dialogo con la Corona.

Harry potrebbe tornare in Gran Bretagna ogni pochi mesi

Secondo quanto riferito da una fonte al Times, Harry vorrebbe viaggiare alla volta del Regno Unito con più frequenza e regolarità rispetto a quanto fatto fino ad ora. L’idea sarebbe quella di tornare ogni pochi mesi, soprattutto in vista degli Invictus Games di Birmingham, previsti per il 2027 e a cui il duca di Sussex è particolarmente legato.

Sempre secondo la stessa fonte, Harry potrebbe voler costruire una presenza più stabile nel suo Paese d’origine. Questo non significa necessariamente tornare a vivere in Gran Bretagna, ma avere un rapporto più costante con la famiglia e dedicare maggiore attenzione alle attività benefiche che continua a sostenere, soprattutto quelle legate alla memoria di Lady Diana. Per Re Carlo, che ha espresso più volte il desiderio di avere un rapporto più costante con il figlio e soprattutto con i nipoti, sarebbe un’ottima notizia.

L’incontro di luglio tra Harry e Re Carlo

Alla base di questa nuova strategia del principe Harry c’è l’incontro che poche settimane fa il duca di Sussex, insieme a sua moglie Meghan Markle e ai due figli Archie e Lilibet, ha avuto con Re Carlo a Londra. È stato il primo faccia a faccia tra padre e figlio dopo quello di settembre 2025, è durato circa un’ora e pare sia stato piuttosto disteso, a differenza dei precedenti.

Nei giorni precedenti l’incontro erano circolate indiscrezioni secondo cui la Duchessa di Sussex e i bambini non avrebbero partecipato alla visita, ma sono state smentite dall’arrivo dell’intera famiglia. Buckingham Palace ha confermato l’evento con un comunicato essenziale, senza aggiungere dettagli sui temi affrontati durante l’incontro, che si è svolto lontano da fotografi e cronisti e di cui non è trapelata alcuna immagine ufficiale. Una scelta di massimo riserbo e discrezione utile a re Carlo e Harry per confrontarsi senza la pressione mediatica che negli ultimi anni ha spesso accompagnato le rare occasioni in cui si sono visti.

Re Carlo, possibile nuovo equilibrio con il figlio

Resta da capire quanto questo cambiamento possa incidere sul rapporto tra Re Carlo e Harry. Se è vero che l’ultimo incontro è apparso sereno, è vero anche che non ci sono elementi ufficiali per parlare di una vera riconciliazione. Il fatto che il Duca stia però valutando visite più frequenti rappresenta un segnale interessante.

Non è stato chiarito neppure se Meghan Markle accompagnerà il marito nei prossimi viaggi. Harry potrebbe infatti scegliere di trascorrere più tempo nel Regno Unito anche da solo, soprattutto per gli impegni legati agli Invictus Games e alle organizzazioni benefiche. Per ora, dunque, nessun ritorno stabile, ma una presenza che potrebbe diventare sempre più frequente.