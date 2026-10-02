Cristina Marino sul set di Doc – Nelle tue mani 4 con Luca Argentero: le foto inedite su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cristina Marino

Cristina Marino svela su Instagram le foto inedite dal set di Doc – Nelle tue mani 4 dove recita accanto al marito Luca Argentero.

Cristina Marino in Doc – Nelle tue mani 4: le foto dal set

La serie tv Rai è tornata in onda con una quarta stagione ricca di novità. Le nuove puntate di Doc – Nelle tue mani hanno ripreso il filo del racconto dalla fine della terza stagione, quando Andrea Fanti (Luca Argentero) aveva scelto di lasciare l’ospedale per stare vicino ad Agnese, gravemente malata.

Nella quarta stagione il medico torna nel Policlinico Ambrosiano, trovandolo però profondamente cambiato per via dei tagli al bilancio e della carenza di personale. Giulia, diventata primario di Medicina Interna, è stata costretta in sua assenza a gestire una gravissima crisi economica, con l’obiettivo di salvare l’ospedale, impedendo che finisce ad una holding privata.

Fra le new entry del cast di Doc – Nelle tue mani 4, Cristina Marino, chiamata a interpretare Lidia Morganti, una dottoressa a gettone, arrivata all’Ambrosiano per via della mancanza di medici.

Dopo il debutto della nuova stagione della serie tv, Cristina Marino ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che raccontano le sue giornate sul set insieme a Luca Argentero e a tutto il cast.

“DOC nelle tue mani. E lei è Lidia. Ho aspettato un po’ prima di presentarvela, ma spero piano piano possiate affezionarvi a lei, almeno un po quanto ci sono affezionata io”, ha spiegato.

Nelle immagini vediamo Cristina Marino nei panni di Lidia, con il camice e una cartella medica in mano. In altri scatti è insieme ad Andrea Fanti, alias Luca Argentero. In una scena i due parlano in corridoio, in un’altra il medico è in un letto d’ospedale. Segno che i due personaggi interagiranno molto fra di loro, creando anche un rapporto.

In altre foto vediamo la preparazione di Cristina al trucco prima di entrare in scena e Luca Argentero che mostra il set della serie tv a Nina Speranza e Noè Roberto, i figli della coppia. Non mancano numerosi scatti del dietro le quinte, con le foto del cast e i vestiti di scena.

Cristina Marino e Luca Argentero insieme in Doc – Nelle tue mani 4

“Noi abbiamo già lavorato insieme. E ci siamo conosciuti su un set – aveva raccontato Argentero, poco prima del debutto della nuova stagione -. Lei è un medico a gettone, quindi incarna un ruolo molto attuale. E credo che il nostro legame sia stato un arricchimento per la serie”.

L’attore aveva poi spiegato di essere stato molto esigente sul set: “Ho preteso tantissimo – aveva rivelato -. Ma sono felice del lavoro fatto da Cristina sul set. Il suo è un personaggio chiave, non solo nella parte crime, ma anche nella parte emotiva perché i nostri personaggi si avvicinano. La possibilità di portare il nostro bagaglio personale dentro la storia, con il nostro vissuto, credo sia stata un’intuizione felice anche se all’inizio mi è apparsa rischiosa”.

Argentero aveva infine chiarito che la scelta di portare Cristina sul set non era stata fatta per via di una sua richiesta, al contrario l’attore aveva reagito in modo particolare alla notizia. “Non penso di aver reagito con grande entusiasmo. Non volevo che sembrasse una scelta di nepotismo”, aveva svelato.