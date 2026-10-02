Ascolti tv dell’1 ottobre, Luca Argentero conquista la prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Luca Argentero

Luca Argentero è tornato nei panni di Andrea Fanti nella quarta stagione di Doc – Nelle tue mani su Rai 1.

È passato poco più di un anno da quando Andrea Fanti (Luca Argentero) aveva deciso di lasciare il reparto, mentre la dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), è stata nominata nel frattempo Primaria di Medicina Interna.

La guerra delle fiction è dunque iniziata. Canale 5 infatti ha risposto con un nuovo episodio di Racconto di una notte.

Rai 2 ha trasmesso Ore 14 di Sera e Rai 3 Papà scatenato. Su Italia 1 abbiamo visto Le Iene e su Rete 4 Dritto e Rovescio.

Nell’access prime time Gerry Scotti è tornato al suo consueto orario con La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi trema ma vince.

Prima serata, ascolti tv dell’1 ottobre: Doc – Nelle tue mani stravince

Su Rai 1 Doc-Nelle tue mani 4 incolla al piccolo schermo 3.979.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.906.000 spettatori con uno share dell’11.1%.

Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 884.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Le Iene interessa 1.007.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Papà scatenato segna 540.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 707.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 776.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 The Equalizer – Il vendicatore ottiene 507.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Buy it Now – Mai Più Senza raduna 274.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati dell’1 ottobre: De Martino supera Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.839.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.596.000 spettatori (23.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.553.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.375.000 spettatori pari al 22.2%. Su Rai2 TG2 Post registra 497.000 spettatori (2.5%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 961.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 961.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.313.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 924.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 727.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.791.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 508.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 477.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.415.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.697.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.434.000 spettatori (14.2%), mentre Caduta Libera convince 2.220.000 spettatori (16.6%). Su Rai2 la partita di Qualificazioni Europei Under 21 – Armenia-Italia è seguita da 624.000 spettatori con il 4.7%.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (254.000 – 2.4%), Studio Aperto Mag sigla 219.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 397.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.339.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 956.000 spettatori (5.6%) e Fin Che la Barca Va sigla 721.000 spettatori (4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 768.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 970.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 291.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 365.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (263.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 433.000 spettatori con il 2.7%.