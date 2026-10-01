La Ruota della Fortuna, l’aneddoto sul passato di Gerry Scotti. E l’indizio curioso

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati con un nuovo appuntamento de La Ruota della Fortuna anche nella serata del 1° ottobre: la Ruota gira e così la fortuna dei concorrenti, di fronte a un pubblico “al femminile”, come ha notato il conduttore. “Gli uomini li avete lasciati a casa?”. A contendersi il montepremi finale sono stati il Campione Emanuele e gli sfidanti Francesco e Lucia: chi ha vinto?

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 1° ottobre

Una puntata giovanile, e ancora una volta Gerry Scotti ha lodato (e ringraziato) i giovani: dal Campione Emanuele a Francesco da Fano, fino a Lucia, da Torino, studentessa di medicina. “Quest’anno i giovani hanno sempre fatto bella figura, quando arrivano sono agguerriti”. Dopo la presentazione degli sfidanti, è arrivata in studio anche Samira Lui, che ci ha riportati in estate con un minidress bianco con dettagli cut out.

Il gioco è poi iniziato come di consueto con le manche solite: da La Locanda di Samira, dedicata al “puttu” (la risposta è stata indovinata dal Campione), un cilindro di farina di riso che mette d’accordo i palati che preferiscono il dolce e il salato, fino a Figli delle Stelle e dopo Jukebox, dove Scotti ha menzionato il suo passato.

In questa manche Lucia si è fatta valere e ha raccontato qualcosa di sé: non è torinese, ma si è trasferita lì per studiare e vive con altre persone (prima erano in cinque persone in casa, poi solo in quattro, ma alla sera c’è sempre un “bel casino”), come capita a tanti studenti e studentesse fuori sede. Ormai Torino è la sua casa da più di 10 anni. La risposta di Scotti? Ha ricordato il suo passato con ironia: “Periodi che ho vissuto anche io da ragazzo. Noi eravamo in 12 in un monolocale”.

Chi ha vinto: Lucia è la nuova Campionessa

Alla fine, a indovinare il tabellone è stato Francesco, perché Lucia ha atteso troppo a dare la risposta e Scotti ha ricordato la regola d’oro del programma: “Prima o poi la Ruota vi frega”. Dopodiché è stato il turno della manche Chiacchiere da bar dedicata a Cristiano Ronaldo.

Poco prima della manche de Il Regno degli Animali (che, lo ricordiamo, è tra le più amate, soprattutto dai più piccoli), Scotti ha lanciato quel che sembra – o almeno si spera – un piccolo indizio sul futuro: “Quanti animali abbiamo scoperto”, ha osservato insieme a Samira. “Chissà, un libro magari per Natale, c’ho una mezza idea”. Chissà se si realizzerà, ma di certo i più piccoli (e anche i grandi) saranno felicissimi di mettere un dono simile sotto l’albero.

Intanto, la partita si è fatta serrata: Francesco ha totalizzato 15.800, ma Lucia è super accanita, oltre a essere una grande appassionata del gioco. Ha provato a raggiungerlo, e ce l’ha fatta: con 18.100 euro, è stata eletta nuova Campionessa. “Dà un sacco di soddisfazioni questa ragazza”. Ha totalizzato in totale 28.100 euro alla sua prima puntata. Ma ci attendono davvero delle puntate scoppiettanti con la nuova Campionessa, come ha detto lo stesso conduttore.