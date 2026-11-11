Doc – Nelle tue mani 4 salta il 12 novembre: quando tornerà

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IPA Matilde Gioli e Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani 4 cambia giorno e il 12 novembre salta la puntata. La serie tv con protagonista Luca Argentero tornerà presto, ma i telespettatori dovranno attendere ancora per scoprire cosa accadrà.

Doc – Nelle tue mani 4, salta la puntata del 12 novembre

La settima puntata della serie tv Doc – Nelle tue mani 4 non andrà in onda giovedì 12 novembre 2026. Lo show con protagonisti Matilde Gioli e Luca Argentero salterà infatti per lasciare spazio alla partita fra Italia e Francia di Nations League.

La serie tv con protagonista il dottor Andrea Fanti tornerà regolarmente in onda giovedì 19 novembre 2026. In quell’occasione verranno trasmessi i due episodi – il 13 e il 14 – intitolati Il mondo sulle spalle e Fino alla fine.

L’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 4 si era conclusa in modo tragico, lasciando i fan con il fiato sospeso. Dopo un malore infatti il medico aveva perso i sensi. Cosa accadrà ad Andrea Fanti? Non è dato saperlo, almeno per ora. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche settimana, per la precisione il 19 novembre.

Le anticipazioni sul finale di Doc 4

Cosa accadrà nella puntata del 19 novembre? Nell’episodio numero 13, l’ospedale Ambrosiano sarà costretto ad andare avanti da solo senza il dottor Andrea Fanti. Il medico infatti, dopo quanto accaduto nell’ultimo episodio della serie, dovrà restare lontano dalle corsie e dai suoi pazienti.

La situazione metterà in difficoltà tutto il reparto, ma i colleghi proveranno comunque a reagire. In particolare Riccardo Bonvegna che aveva fatto una promessa importante al medico. Durante l’episodio avrà un incontro inaspettato proprio in ospedale dove arriverà Beatrice, ragazza di cui era innamorato al liceo.

Nel frattempo Giulia, rimasta sola, continuerà ad indagare e a seguire i movimenti di Stefano Campigli. L’obiettivo? Capire se è coinvolto nelle morti sospette che sono avvenute all’Ambrosiano. La caccia al killer della morfina dunque sarà ancora aperta. Senza Andrea Fanti ad aiutarla, Giulia dovrà provare a cavarsela da sola e a trovare le sue risposte.

Nel quattordicesimo episodio, intitolato Fino alla fine, Andrea Fanti ritornerà finalmente al lavoro, ma il tempo per riprendersi sarà poco. Il medico infatti dovrà affrontare un nuovo problema: una holding privata che vuole acquistare l’ospedale. Andrea e Giulia proveranno a fare di tutto per fermarli.

Non solo: Lidia dovrà curare una persona a cui è molto legata, mentre Enrico e Teresa vivranno un momento drammatico. Daniele infatti verrà ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dopo un presunto tentativo di suicidio. Sarà Riccardo ad occuparsi del ragazzo, ma si troverà a fare i conti con la paura di sbagliare.

Ma gli appuntamenti con Doc – Nelle tue mani 4 non si fermeranno qui. Dopo la messa in onda degli episodi della serie dovrebbe andare in scena, sempre su Rai Uno, uno show. Uno speciale dedicato alla serie tv con protagonista Andrea Fanti che verrà condotto da Alberto Matano. L’occasione perfetta per scoprire i retroscena legati alla serie Rai e per avere anche delle anticipazioni importanti riguardo la quinta stagione. Quest’ultima vedrà, ancora una volta, la presenza di Luca Argentero che, nonostante alcune voci, ha smentito di voler lasciare un personaggio che ha sempre amato molto.