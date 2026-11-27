Il finale di Doc - Nelle tue mani 4 è finalmente arrivato: l'ultima puntata ricca di emozioni fra le scelte di Fanti e nuovi misteri.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matilde Gioli e Luca Argentero

Come finisce Doc – Nelle tue mani 4? Anche questa stagione della serie tv è ormai giunta al termine, con tanti nodi di trama che sono stati finalmente sciolti. Dal mistero del killer della morfina alla scelta difficile di Andrea Fanti per salvare l’Ambrosiano e cambiare il destino di tutti.

Come finisce la quarta stagione di Doc

La serie Doc – Nelle tue mani è giunta ormai alla sua quarta stagione che, come ben sappiamo, si è da poco conclusa. Gli ultimi episodi dello show con Luca Argentero hanno svelato ciò che i telespettatori attendevano da tempo di scoprire. Matteo è giunto alla verità sulla morte di suo padre, mentre il killer della morfina è stato incastrato. Si trattava del segretario di Stefano Campigli, nuovo direttore dell’ospedale Ambrosiano, finito spesso al centro delle ipotesi dei fan riguardo il colpevoli delle numerose morti sospette fra le corsie.

Un finale che apre anche le porte alla prossima stagione della serie Rai, con Fanti che lascia il suo amato ospedale, tornato di proprietà pubblica, per iniziare una nuova missione, certo di aver costruito una squadra di medici in grado di salvare pazienti e difendere il reparto anche senza di lui. “Doc non sono io, Doc è sempre stata una squadra”, la frase con cui l’amato dottore si congeda.

Era il marzo del 2020 quando su Rai Uno arrivò la prima stagione di Doc – Nelle tue mani. Dietro la serie tv la storia vera di Pierdante Piccioni, medico ed ex primario del pronto soccorso dell’ospedale di Lodi rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel 2013, perdendo ben 12 anni di memoria.

Da lì la storia di Andrea Fanti, medico che ha perso 12 anni del suo passato e, dopo un recupero straordinario, torna in corsia per aiutare i suoi pazienti.

Doc – Nelle tue mani 5 si farà?

La domanda che ora tutti i fan si fanno è: Doc – Nelle tue mani 5 si farà? La risposta è sì! La conferma è arrivata proprio qualche tempo fa direttamente da Luca Argentero. L’attore, che nella serie interpreta l’amatissimo dottor Fanti, non solo ha affermato che la nuova stagione sarebbe già in scrittura, ma ha anche assicurato che sarà presente con il suo personaggio.

Una notizia che ha reso felici tutti i fan visto che inizialmente si era parlato di un addio di Argentero allo show. L’attore ha però spiegato di essere molto legato a Fanti: “Per me è anche un discorso affettivo – ha confessato -. A me l’idea di immaginare un Doc 5 senza Fanti mi rode proprio nel profondo. Se ci saranno idee sufficientemente forti da giustificare un ‘Doc’ 5, tali da permettere di soddisfare un pubblico che ci ama così profondamente, ci sarò. Il pubblico non si può deludere con idee non allo stesso altissimo livello delle scorse stagioni.”

Riguardo la sceneggiatura ha aggiunto: “Io sogno una serie che finisce, mi piacciono le storie che hanno una conclusione; ma mi metto a servizio della scrittura se questa è buona, ed è proprio il caso di DOC. Ma non significa voler trascinare la serie all’infinito. Tutte le serie che ho amato di più a un certo punto finiscono”.