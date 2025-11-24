Chi è Giacomo Giorgio, protagonista di Carosello in Love

Alcuni attori arrivano sullo schermo con una naturalezza tale da far pensare che siano sempre stati lì. Giacomo Giorgio è uno di questi: giovane, intenso, con quel tipo di presenza che si riconosce subito, anche dopo averlo visto in ruoli molto diversi tra loro.
Carosello in Love, di cui è tra i protagonisti, lo porta in un nuovo territorio nostalgico: ma il bello è che chi lo segue da un po’ sa già quanto gli piaccia mettersi alla prova e quanto abbia costruito, in pochi anni, un percorso sorprendentemente solido.
Chi è Giacomo Giorgio
Giacomo Giorgio è un attore nato a Napoli il 4 maggio 1998. Determinato e creativo, scopre prestissimo il gusto del palcoscenico: a sei anni indossa la maschera di Pulcinella in una recita e da lì non si ferma più. Ancora ragazzino lascia la sua città per andare a Milano, dove inizia a studiare recitazione con il metodo Stanislavskij, imparando a scavare nelle emozioni prima ancora che nei personaggi.
Negli anni gira tra compagnie teatrali, palchi e prove infinite, fino al trasferimento a Roma, città che diventa la sua base e il punto di partenza per il cinema. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2017 con una piccola parte in Non c’è campo di Federico Moccia, ma è l’anno successivo che assaggia un set internazionale grazie al film The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, accanto a nomi del calibro di Colin Firth e Emily Watson.
La svolta vera, però, arriva nel 2020 con Mare Fuori: il suo Ciro Ricci diventa uno dei personaggi più iconici e discussi della serie, e l’onda lunga del successo lo porta dritto al centro dell’attenzione del pubblico più giovane. Da lì in poi si muove tra fiction come Sopravvissuti e progetti cinematografici a tinte pop, tra cui i film dei Manetti Bros. dedicati a Diabolik.
Il 2023 è un anno particolarmente ricco: torna sul set tra crime, mistero e fantasy con Per Elisa – Il caso Claps e Noi siamo leggenda, e si concede perfino un’incursione nel mondo del prime time esibendosi come ballerino per una notte a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Un percorso eclettico, costruito con scelte coraggiose e una voglia chiara di non restare mai uguale a se stesso.
Giacomo Giorgio è Mario in “Carosello in Love”
Nel 2025 Giacomo Giorgio entra nel cast di Carosello in Love e inizia a muoversi dentro un mondo che profuma di rivoluzione: quello della tv che nasce, delle prime réclame, dell’Italia che si riscopre moderna. Lui è Mario, un giovane regista che sogna il cinema d’autore ma finisce per capire che anche quei pochi minuti dedicati alla pubblicità possono avere un’anima.
Lo dice lui stesso: “Mario è un po’ vanesio, anche un po’ arrogantello e cinico, ma nasconde così una grandissima sensibilità e anche delle fragilità. Io, interpretandolo, gli ho perdonato un po’ tutto. Mi è piaciuta molto la possibilità di raccontare l’errore: per Mario non c’è nulla che sia andato bene, non c’è nulla che lui reputi come una vittoria, fino a rendersi conto però dopo vent’anni di aver fatto invece un grande cinema in quei minuti di Carosello“.
Accanto a lui c’è Ludovica Martino, che interpreta Laura, giovane segretaria che sogna la tv. E mentre l’Italia cambia, anche i loro personaggi cambiano insieme: Mario impara a lasciarsi sorprendere, Laura a credere in se stessa. Una dinamica che permette a Giorgio di mostrare sfumature più intime, più mature, e che conferma quanto la sua presenza scenica riesca sempre a dialogare in modo naturale con chi gli sta accanto.
