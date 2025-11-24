Chi è Giacomo Giorgio, protagonista di Carosello in Love

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Giacomo Giorgio, protagonista di Carosello in Love

Alcuni attori arrivano sullo schermo con una naturalezza tale da far pensare che siano sempre stati lì. Giacomo Giorgio è uno di questi: giovane, intenso, con quel tipo di presenza che si riconosce subito, anche dopo averlo visto in ruoli molto diversi tra loro.

Carosello in Love, di cui è tra i protagonisti, lo porta in un nuovo territorio nostalgico: ma il bello è che chi lo segue da un po’ sa già quanto gli piaccia mettersi alla prova e quanto abbia costruito, in pochi anni, un percorso sorprendentemente solido.

Chi è Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio è un attore nato a Napoli il 4 maggio 1998. Determinato e creativo, scopre prestissimo il gusto del palcoscenico: a sei anni indossa la maschera di Pulcinella in una recita e da lì non si ferma più. Ancora ragazzino lascia la sua città per andare a Milano, dove inizia a studiare recitazione con il metodo Stanislavskij, imparando a scavare nelle emozioni prima ancora che nei personaggi.

Negli anni gira tra compagnie teatrali, palchi e prove infinite, fino al trasferimento a Roma, città che diventa la sua base e il punto di partenza per il cinema. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2017 con una piccola parte in Non c’è campo di Federico Moccia, ma è l’anno successivo che assaggia un set internazionale grazie al film The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, accanto a nomi del calibro di Colin Firth e Emily Watson.

La svolta vera, però, arriva nel 2020 con Mare Fuori: il suo Ciro Ricci diventa uno dei personaggi più iconici e discussi della serie, e l’onda lunga del successo lo porta dritto al centro dell’attenzione del pubblico più giovane. Da lì in poi si muove tra fiction come Sopravvissuti e progetti cinematografici a tinte pop, tra cui i film dei Manetti Bros. dedicati a Diabolik.

Il 2023 è un anno particolarmente ricco: torna sul set tra crime, mistero e fantasy con Per Elisa – Il caso Claps e Noi siamo leggenda, e si concede perfino un’incursione nel mondo del prime time esibendosi come ballerino per una notte a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Un percorso eclettico, costruito con scelte coraggiose e una voglia chiara di non restare mai uguale a se stesso.

Giacomo Giorgio è Mario in “Carosello in Love”

Nel 2025 Giacomo Giorgio entra nel cast di Carosello in Love e inizia a muoversi dentro un mondo che profuma di rivoluzione: quello della tv che nasce, delle prime réclame, dell’Italia che si riscopre moderna. Lui è Mario, un giovane regista che sogna il cinema d’autore ma finisce per capire che anche quei pochi minuti dedicati alla pubblicità possono avere un’anima.

Lo dice lui stesso: “Mario è un po’ vanesio, anche un po’ arrogantello e cinico, ma nasconde così una grandissima sensibilità e anche delle fragilità. Io, interpretandolo, gli ho perdonato un po’ tutto. Mi è piaciuta molto la possibilità di raccontare l’errore: per Mario non c’è nulla che sia andato bene, non c’è nulla che lui reputi come una vittoria, fino a rendersi conto però dopo vent’anni di aver fatto invece un grande cinema in quei minuti di Carosello“.



Accanto a lui c’è Ludovica Martino, che interpreta Laura, giovane segretaria che sogna la tv. E mentre l’Italia cambia, anche i loro personaggi cambiano insieme: Mario impara a lasciarsi sorprendere, Laura a credere in se stessa. Una dinamica che permette a Giorgio di mostrare sfumature più intime, più mature, e che conferma quanto la sua presenza scenica riesca sempre a dialogare in modo naturale con chi gli sta accanto.

