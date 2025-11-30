Carosello in Love, trama, cast, dove e quando vedere il film tv

Un omaggio alla magia della televisione d’altri tempi e alla forza dell’amore: su Rai 1 Carosello in Love, il film tv con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio

Arriva su Rai 1, in prima serata, Carosello in Love, il film tv diretto da Jacopo Bonvicini, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction. Una storia che mescola amore, ambizione e nostalgia, sullo sfondo del programma che ha segnato l’immaginario degli italiani: Carosello.

Siamo nel 1957, anno in cui la televisione entra nelle case degli italiani. La tv diventa subito simbolo di aggregazione e intrattenimento: nelle abitazioni, nei cortili e nei bar, la gente si affolla per vedere insieme i primi programmi Rai. Tra questi c’è Carosello, trasmissione cult che cambia per sempre il modo di sognare del Paese. Ed è proprio dietro le quinte di quel mondo magico che si sviluppa la storia del film.

Carosello in love, di cosa parla e chi sono gli attori del film tv

Al centro della trama di Carosello in Love ci sono Laura (interpretata da Ludovica Martino) e Mario (Giacomo Giorgio). Laura, affascinata dalla forza magnetica della televisione, sogna di entrare nella Rai e vince il concorso per segretarie, contro la volontà del padre. Carosello diventa il suo primo e unico amore: i prodotti pubblicizzati, le storie e i modelli di felicità rappresentati sullo schermo sono il suo mondo ideale.

Mario, regista scettico e creativo, lavora sul programma prestando il suo talento alla pubblicità, mentre nel cassetto coltiva il sogno del cinema d’autore. Laura lo considera un intellettuale snob e farfallone, lui la vede come una sognatrice ingenua. Tra i due nasce un legame complesso, fatto di distanze e riconciliazioni.

Carosello in Love racconta un sentimento che fatica a riconoscersi, seguendo i protagonisti per vent’anni, mentre la televisione italiana e il programma simbolo cambiano il costume e la società tra gli anni ‘50 e ‘70. Un amore universale, delicato, sospeso tra realtà e fiaba, che accompagna il pubblico tra gioie, errori e speranze di due vite così vicine eppure così complicate da incontrarsi.

Ludovica Martino e Giacomo Giorgio sono entrambi attori giovani e molto talentuosi, diventati famosi grazie a due dei teen drama più amati degli ultimi anni. Lei è diventata popolare grazie al ruolo di Eva Brighi nella serie tv Skam Italia; lui ha acquistato fama e successo nei panni di Ciro Ricci in Mare Fuori.

A completare il cast artistico di Carosello in Love: Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti e con Massimo De Lorenzo, e con Dora Romano, in una narrazione corale che restituisce il clima di fermento e sogno che ha caratterizzato un’epoca.

Nel corso della produzione, è stata dedicata grande cura alla ricostruzione storica: costumi, ambientazioni e fotografia accompagnano con coerenza l’evoluzione dei decenni, senza mai rinunciare a una dimensione poetica capace di restituire il senso profondo di una memoria condivisa.

Carosello in Love, quante puntate sono, dove e quando vederlo in tv e in streaming

Carosello in Love è un film tv quindi andrà in onda solo il 30 novembre, non prevede più puntate. L’appuntamento è per domenica 30 novembre su Rai 1 alle 21.30 circa mentre in streaming è disponibile su RaiPlay in qualsiasi momento.

Non è solo una storia d’amore: è un viaggio nostalgico nella televisione italiana, tra passato e presente, tra sogni di gioventù e la magia di un piccolo schermo che cambiava per sempre le vite di chi lo guardava. Un omaggio alla televisione italiana e al suo ruolo nella cultura e nell’intrattenimento del nostro Paese.

