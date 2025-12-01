Ascolti tv del 30 novembre, Rai1 schiera Carosello Love. Ma Gerry Scotti non si ferma

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Gerry Scotti

Novembre si chiude con una domenica all’insegna della nostalgia, per Rai1, che torna alla grande fiction con Carosello in Love in cui compare l’attore del momento Giacomo Giorgio. Un modo per sfidare la corazzata di Canale5 che porta invece su ampia parte della prima serata il suo cavallo di battaglia, La Ruota della Fortuna, ormai parte del prime time con ascolti record. Ci prova ancora Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi, che ormai pare rassegnato agli eventi, mentre sulle altre Reti la programmazione è quella consueta.

Su Rai3 abbiamo infatti visto una nuova puntata di Report con Sigfrido Ranucci, mentre su Italia1 è andata in onda una nuova puntata di Zelig On. Rete4 ha proposto ancora Fuori dal Coro con la conduzione di Mario Giordano, quando su Rai2 andava in onda Il giorno sbagliato. Come di consueto, poi, sul Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio. Ma quali sono stati i risultati degli ascolti del 30 novembre? Tutti i numeri.

I risultati degli ascolti del 30 novembre sono disponibili dalle ore 10.

