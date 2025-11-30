La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti bacchetta il Campione. Ma arriva una maxi vincita

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 30 novembre de La Ruota della Fortuna ha regalato al pubblico un mix di emozioni, con un Campione messo in difficoltà dai nuovi sfidanti, ma soprattutto un Gerry Scotti instancabile, con la battuta sempre pronta e straordinario padrone di casa nello show di Canale Cinque.

La Ruota della Fortuna, Gerry bacchetta il Campione

La Ruota della Fortuna, ancora una volta, è stata caratterizzata dall’energia di Gerry Scotti. Il conduttore è davvero instancabile, capace di creare l’atmosfera giusta nella trasmissione e di trascinare il pubblico. Impossibile non appassionarsi allo scontro fra il Campione in carica, Mauro, e le sfidanti.

Il conduttore, affiancato come sempre da Samira Lui, non risparmia battute, ma soprattutto non esita a bacchettare i concorrenti quando sbagliano. Lo fa durante i primi giochi, quando qualcuno dà risposte troppo affrettate, sbagliando. Ma soprattutto lo fa quando Mauro arriva finalmente a La Ruota delle Meraviglie.

“Fai con calma, ieri eri un po’ nervoso”, gli dice, sottolineando come nella puntata precedente, forse a causa dell’emozione, non sia riuscito a dare tutte le risposte, lasciando due buste rosse. E lo sprono di Gerry Scotti sembra sortire il giusto effetto perché Mauro porta a casa ben 165mila euro. Una maxi vincita che lo catapulta direttamente verso la puntata serale in cui si sfideranno tutti i Campioni della trasmissione.

“Anche oggi, come sempre, abbiamo capito che nella vita la fortuna gira. Eccome se gira!”, ha commentato Gerry sul finale. Chiudendo, come di consueto, l’appuntamento domenicale con il programma.

La Ruota della Fortuna, successo inarrestabile (ma Affari Tuoi si riavvicina)

Il ritorno de La Ruota della Fortuna continua a essere una delle sorprese più luminose di questa stagione televisiva. Il game show storico condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è tornato in grande stile e con un entusiasmo del pubblico superiore alle aspettative. Merito di una formula perfetta che è riuscita a conquistare famiglie, nostalgici e nuove generazioni. La corsa agli ascolti però resta serrata e Affari Tuoi, lo storico programma del preserale Rai, si sta lentamente riavvicinando. Una sfida che si sta facendo sempre più interessante e che accende il confronto tra i due programmi simbolo dell’access prime time italiano.

Se La Ruota della Fortuna vola infatti Affari Tuoi non rimane certo a guardare. Il game show Rai guidato da Stefano De Martino mantiene un pubblico affezionatissimo e continua a macinare ascolti molto importanti. Negli ultimi giorni, il distacco tra i due programmi si è ridotto, segno che la sfida è aperta e più viva che mai.

D’altronde Affari Tuoi, con il suo mix di tensione, emozione e storie delle famiglie italiane, resta un appuntamento quasi rituale per molti spettatori. Il gioco dei pacchi continua a funzionare, e il format, pur essendo altrettanto storico, ha saputo rinnovarsi puntando sulla componente emotiva, tanto amata dal pubblico generalista.

La rivalità tra i due preserali, insomma, è una delle sfide più interessanti della stagione: uno punta sulla leggerezza del gioco puro, l’altro sull’imprevedibilità delle scelte e sull’empatia tra concorrenti e telespettatori. Due filosofie diverse che convivono e si sfidano a colpi di share.

