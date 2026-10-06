Ballando con le Stelle 2026, ben tre ballerini per una notte nella prossima puntata (e vengono tutti dal cinema)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Giacomo Giorgio

Dopo il debutto, Ballando con le Stelle 2026 alza subito il livello sul fronte degli ospiti. Per la puntata di sabato 10 ottobre, Milly Carlucci avrebbe infatti deciso di moltiplicare il tradizionale appuntamento con il ballerino per una notte, chiamando in studio tre attori molto amati dal pubblico. A cimentarsi con coreografie, prove e giudizi saranno i protagonisti delle fiction e del cinema made in Italy: tre nomi diversi per età, carriera e percorso artistico, ma tutti legati in questo momento a progetti di grande visibilità.

Ballando con le Stelle 2026, chi sono i tre ballerini per una notte

La più attesa è probabilmente Elena Sofia Ricci, che pochi giorni dopo la sua partecipazione allo show tornerà protagonista su Rai 1. Dal 12 ottobre ripartono infatti I casi di Teresa Battaglia, la serie che la vede nei panni dell’investigatrice friulana alle prese con indagini sempre più cupe e personali. La sua presenza a Ballando diventa quindi anche un perfetto ponte televisivo verso il nuovo appuntamento con la fiction.

Oltre a lei ci sarà Giacomo Giorgio, uno degli attori più amati e richiesti della sua generazione. Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto grazie a Mare Fuori, ma negli ultimi anni il suo percorso si è allargato rapidamente tra cinema e serie televisive. È anche – o almeno lo è stato nella scorsa stagione – tra i protagonisti di Doc – Nelle tue mani, altro titolo di punta della prima serata Rai. E proprio su di lui, in questa quarta stagione, aleggia il mistero che incuriosisce di più.

Il terzo nome è quello di Stefano Fresi, attore capace di muoversi con naturalezza tra commedia, cinema d’autore e teatro. In questo periodo è impegnato con il film Sotto a chi tocca e porta contemporaneamente sul palco lo spettacolo Dioggene. A Ballando con le Stelle dovrà però misurarsi con un terreno completamente diverso. E non vediamo l’ora di vederlo scendere in pista.

Elena Sofia Ricci e Barbara d’Urso: la reunion dopo “Orgoglio”

Tra le curiosità della serata ce n’è una che profuma di nostalgia, televisivamente parlando. Elena Sofia Ricci ritroverà infatti Barbara d’Urso, anche lei nel cast della nuova edizione ma come giurata.

Le due attrici hanno condiviso il set di Orgoglio, fiction in costume che nei primi anni Duemila conquistò il pubblico di Rai 1. Ricci interpretava Anna Obrofari, mentre d’Urso vestiva i panni della principessa Maria Pia Lanti di Santacroce: un progetto molto popolare che, nella stagione televisiva dell’epoca, riuscì anche a imporsi negli ascolti contro alcuni dei programmi più forti della concorrenza.

Il loro incontro nella prossima puntata dello show ha quindi anche il sapore di una piccola reunion a distanza di oltre vent’anni. Cambiano gli abiti, cambia il contesto e soprattutto cambia la posta in gioco: questa volta niente drammi in costume, ma una pista da conquistare in pochi minuti.

Ballando, buona la prima

La seconda puntata arriva inoltre dopo un avvio incoraggiante sul fronte degli ascolti. Il debutto dell’edizione 2026 ha raggiunto il 25% di share, migliorando il risultato della prima puntata dell’anno precedente.

Nel confronto diretto con Tu sì que vales, però, la partita resta apertissima: durante la sovrapposizione tra i due programmi, lo show di Canale 5 ha conservato un piccolo vantaggio. Un duello televisivo che promette quindi di continuare anche nelle prossime settimane.

Intanto il programma di Milly Carlucci prova a giocarsi una carta importante: tre ospiti in una sola sera, tutti provenienti dal mondo della recitazione e con pubblici molto diversi. Chi riuscirà a sorprenderci sulla pista?