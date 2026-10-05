Kate Middleton svela il rito con William: “Siamo una bella coppia”

Kate racconta la sua abitudine domestica con William e coinvolge anche George, Charlotte e Louis. Un quadretto familiare che incuriosisce

IPA Kate Middleton

Kate Middleton lava i piatti, William li asciuga e anche George, Charlotte e Louis danno una mano. Almeno questo è il quadretto domestico raccontato dalla Principessa del Galles, che durante un pranzo a Pulborough, nel West Sussex, ha parlato delle faccende di casa e della divisione dei compiti con il marito. Una confidenza curiosa per una futura Regina, soprattutto considerando l’entusiasmo con cui Kate ha descritto un’attività che molti (tutti) farebbero volentieri a meno di svolgere.

Kate Middleton e la passione per lavare i piatti

Prima di andare via, Kate ha ringraziato i presenti per averla accolta, scherzando sul fatto di sentirsi quasi un’imbucata. Qualcuno l’ha subito rassicurata, ma con una condizione: dopo pranzo avrebbe dovuto aiutare con le stoviglie.

La risposta è arrivata subito. “Adoro lavare i piatti”, ha detto Kate Middleton, spiegando di prendere la faccenda piuttosto sul serio e scherzando sul rischio di rimanere lì molto più a lungo del previsto se davvero le avessero affidato il lavello.

A quel punto è entrato nella conversazione anche William. A casa, ha raccontato la Principessa, lei lava e lui asciuga. Tanto da autodefinirsi “una bella coppia” proprio quando si tratta di sistemare la cucina.

E i figli? George, Charlotte e Louis, a sentire Kate, partecipano volentieri. Talmente volentieri che alla lavastoviglie rimarrebbe ben poco da fare.

Kate lava davvero i piatti tutte le sere?

Qui qualche dubbio viene quasi spontaneo. Che Kate possa lavare i piatti ogni tanto, magari insieme ai figli, è assolutamente credibile. Più difficile immaginare lei e William ogni sera alle prese con pentole, bicchieri e stoviglie (giusto per parafrasare la sigla dei Cesaroni) dopo cena come una qualsiasi coppia alle nove di sera.

Anche perché la famiglia può contare su personale che si occupa della casa. Quando nel 2025 si parlò del trasferimento a Forest Lodge, emerse la scelta di non avere dipendenti conviventi, ma questo non significava certo rinunciare a ogni aiuto. Restavano la tata dei bambini e gli addetti alla gestione della casa, sistemati altrove nella tenuta.

Il racconto di Kate può quindi essere vero senza per forza rappresentare la normalità di ogni giornata. L’immagine restituita è quella di una famiglia molto più normale di quanto ci si aspetterebbe da quella di un futuro Re. William con lo strofinaccio, i bambini che aiutano e Kate felice davanti al lavello. Non credibile, ma una scena carina da immaginare in un probabile metaverso o come attività di educazione montessoriana.

La giornata di Kate sul minibus con gli anziani

La visita si è svolta il 30 settembre ed era dedicata al lavoro dei volontari del West Sussex Minibus, servizio di trasporto che quest’anno celebra cinquant’anni di attività. L’associazione aiuta le persone che hanno difficoltà a spostarsi, accompagnandole a fare la spesa o agli appuntamenti organizzati durante la settimana.

Kate è salita su uno dei mezzi e ha seguito i volontari mentre andavano a prendere alcuni passeggeri. Tra loro c’era Stella Drewett, 94 anni, ex cuoca scolastica che utilizza il servizio per andare al supermercato e partecipare al pranzo del mercoledì.

La Principessa l’ha aspettata davanti a casa e le è rimasta accanto mentre raggiungeva il minibus con il deambulatore, aiutandola poi a salire.

Durante il tragitto ha raccontato anche di dimenticare spesso la borsa e, quando ha ricordato a Stella di allacciare la cintura, ha scherzato dicendo di dover ripetere continuamente la stessa cosa ai suoi figli.

Le patatine a cui Kate non rinuncia

Al pranzo erano presenti circa cinquanta persone. Nel menu c’erano zuppa di peperoni rossi e patate dolci, pane, formaggio e patatine.

Kate si è seduta insieme agli altri ospiti e ha chiesto loro quanto contassero quegli incontri settimanali e le amicizie nate grazie all’iniziativa. Lynda Jones le ha raccontato quanto possano diventare importanti occasioni del genere soprattutto dopo la perdita del proprio compagno.

Ed è stata proprio Lynda a mettere Kate alla prova su un altro terreno decisamente poco regale: le patatine. Convinta che la Principessa non ne mangiasse mai, glielo ha detto apertamente.

Kate l’ha smentita. Le piacciono, ha spiegato, soprattutto quelle semplicemente salate. E per dimostrarlo ne ha mangiata una.

Lynda ha poi raccontato di essere rimasta sorpresa dalla naturalezza con cui la Principessa si era seduta a tavola insieme a loro.