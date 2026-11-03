Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton

Alla fine il Principe William è stato costretto a chiedere scusa e a rivedere i suoi piani circa la vendita di 3mila acri di terreno situati nel Ducato di Cornovaglia, mentre Kate Middleton gli è rimasta accanto, supportandolo su qualsiasi decisione presa.

Kate Middleton, l’inizio dello scandalo

Kate Middleton si è trovata a difendere suo marito William, senza intervenire direttamente, ma con il suo sostegno silenzioso. Qualsiasi cosa accada lei è affianco del marito. Lo è sempre stata, quando i problemi riguardavano la famiglia, in particolare Harry e Meghan, o rispetto ai progetti di revisione e ammodernamento della Corona.

Dunque, anche in questo caso, la Principessa di Galles ha fatto sentire il suo sostegno a William.

L’origine delle polemiche è stata la decisione del Principe di mettere in vendita 3mila acri di terreno nella sua tenuta di Bradninch nel Devon. Quest’ultima fa parte del Ducato di Cornovaglia, ereditato da William nel 2022 da suo padre Carlo, alla morte della Regina Elisabetta II. La proprietà garantisce un guadagno di 23 milioni di sterline l’anno.

Agli abitanti di Bradninch erano stati concessi solo sei mesi per decidere se acquistare i terreni attualmente in affitto oppure lasciarli definitivamente.

Questa situazione aveva come ovvio agitato molto gli attuali affittuari, anche per il tempo ridotto loro concesso. Da qui le proteste contro il Principe di Galles e le lamentele che hanno affidato anche ai media britannici.

Kate Middleton, William rivede i suoi piani

A quanto si apprende, William avrebbe contattato il direttore rurale del Ducato, Matthew Morris, il quale avrebbe poi incontrato gli affittuari. Fonti interne al Palazzo hanno riferito che il direttore si è mostrato “molto dispiaciuto” e ha ammesso di aver sottovalutato i tempi necessari per la cessione dei terreni.

Il rappresentante del Principe avrebbe inoltre acconsentito a una nuova valutazione indipendente degli immobili, commissionata congiuntamente dagli inquilini e dal Ducato.

Kate Middleton, William costretto a scusarsi

Di fronte alle preoccupazioni concrete degli abitanti della zona interessati dalla vendita, William non solo ha rivisto i suoi progetti per quei terreni, ma si è anche scusato per l’accaduto.

Probabilmente, il Principe di Galles ha sottovalutato le conseguenze che il suo progetto finanziario aveva sugli affittuari, seriamente preoccupati di perdere la casa e il lavoro.

La vendita dell’immobile rappresenta un quinto del patrimonio immobiliare di William nel Ducato di Cornovaglia. Dunque, avrebbe interessato numerose famiglie.

Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: “Riconosciamo che si tratta di decisioni importanti e profondamente personali. Ogni inquilino viene supportato individualmente durante tutto il processo, con accesso a una guida pratica da parte del team di gestione della proprietà, a servizi di assistenza sociale e di supporto per la salute mentale indipendenti e a discussioni continue su ciò che è più adatto alle sue circostanze”.

Il comunicato prosegue: “Questi cambiamenti fanno parte di una strategia a lungo termine per indirizzare i futuri investimenti del Ducato di Cornovaglia laddove possano apportare i maggiori benefici a lungo termine per le comunità, l’agricoltura, la natura e l’economia locale. Continueremo a sostenere gli affittuari con cura, rispetto ed equità, qualunque decisione prendano in definitiva”.

In effetti, l’operazione iniziale, che non teneva conto dell’impatto concreto sugli abitanti della zona, era in contrasto coi principi relativi a salute mentale e supporto delle fasce sociali più deboli sostenuti dal Principe e da sua moglie Kate.