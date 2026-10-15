Botta e risposta tra Claudia Pandolfi e Cristina Marino sui tricamper: “Non hanno mai dato a Luca un camerino inadeguato”

Le dichiarazioni di Cristina Marino sui tricamper utilizzati dagli attori sul set non sono piaciute a Claudia Pandolfi, che ha difeso il lavoro degli autisti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Claudia Pandolfi e Cristina Marino

La vita sui set cinematografici può essere più dura di quanto si possa immaginare: orari di ripresa estenuanti, sveglie all’alba e, almeno secondo Cristina Marino, camerini tenuti in pessime condizioni. La moglie di Luca Argentero ha infatti spiegato che i tricamper, i classici mezzi di trasporto che gli attori utilizzano sul set, sono spesso poco confortevoli. Un’affermazione che ha infastidito Claudia Pandolfi, spingendo l’attrice a difendere il lavoro degli autisti: “Se ne prendono cura con molta attenzione”.

Claudia Pandolfi, il botta e risposta con Cristina Marino

Botta e risposta tra Claudia Pandolfi e Cristina Marino. Ospite del podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, la moglie di Luca Argentero ha parlato delle difficoltà della vita degli attori sul set, soffermandosi sulle condizioni dei tricamper, i van utilizzati durante le riprese. L’imprenditrice digitale ha infatti raccontato che spesso questi veicoli sono “usurati e poco confortevoli“, motivo per cui suo marito è stato spinto a comprarne uno personale, curato nei minimi dettagli.

Dopo l’acquisto, Luca Argentero avrebbe deciso di avviare un nuovo business legato proprio all’affitto dei tricamper: “Lui dice: faccio camerini per tutti. La produzione che deve pagare allo stesso prezzo una cosa che è lì da vent’anni con le macchie sul divano o io che lo faccio ‘chiccoso’, tutto carino e su misura, non è più comodo e più carino?”.

Le dichiarazioni non sono particolarmente piaciute a Claudia Pandolfi, che ha risposto sulla pagina social del programma, proprio sotto un video che riportava le parole di Cristina: “Diciamo che ci sono dei tricamper con qualche annetto sulle spalle – ha esordito l’attrice – ma sono sicura che non hanno mai dato a Luca un camerino inadeguato, perché gli autisti dei mezzi se ne prendono cura con molta attenzione. Poi, per carità, libero di fare ciò che vuole”.

Le parole della protagonista de I Liceali hanno riscosso moltissimi consensi e diversi follower si sono complimentati con lei, definendola “di un altro livello” e “la numero uno”.

Cristina Marino, l’esordio in Doc

Intervistata da Alessandro Cattelan, Cristina Marino ha parlato anche del suo esordio nella serie Doc – Nelle tue mani, in cui recita proprio suo marito Luca Argentero. L’attrice ha raccontato di aver ricevuto la proposta da Luca Bernabei, direttore di Lux Vide, con cui aveva già lavorato nelle fiction Un passo dal cielo e L’isola di Pietro.

“Io e Luca ne abbiamo parlato apertamente. Lui mi ha detto che sarebbe stato felice di lavorare con me sul set e di condividere del tempo insieme, ma mi ha chiesto se fossi pronta a sobbarcarmi tutte le eventuali critiche sul fatto che fossi sua moglie”, ha raccontato Cristina.

Gli hater, ad ogni modo, non sembrano averla particolarmente spaventata: Marino ha infatti accettato la proposta e interpreta nella serie il ruolo di Lidia Morganti, una “dottoressa a gettone” che viene chiamata in ospedale quando manca il personale. “È un personaggio complesso, potrebbe non stare simpatica a tutti. Ha un’emotività complicata, ma poi si scopre che ha un privato molto difficile da gestire”, ha anticipato l’interprete. E chissà che non dia del filo da torcere anche al Doc Andrea Fanti.