L'appartamento di Gemma Galgani racconta l'amore della star di Uomini e Donne per questa città e il suo stile chic.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gemma Galgani

Fra le storie d’amore più lunghe vissute da Gemma Galgani c’è quella con la sua città del cuore: Torino. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti scelto di vivere all’ombra della Mole Antonelliana. La casa di Gemma Galgani a Torino racconta il suo legame con la città, ma anche il suo lavoro a teatro e soprattutto il suo stile bon ton.

Dove abita Gemma Galgani

Gemma Galgani abita a Torino, città in cui è nata nel 1950. Ha trascorso gran parte della sua infanzia in altre città per seguire la carriera del padre che lavorava nelle Forze dell’ordine. Tornata nel suo luogo di origine, Gemma ha costruito una solida carriera nel teatro, lavorando prima al Teatro Alfieri, poi al Teatro Colosseo e collaborando con grandi volti del teatro, da Gigi Proietti a Gassmann.

Proprio come Luciana Littizzetto, anche Gemma Galgani ha scelto di vivere a Torino per tanti motivi, non solo per via del suo legame fortissimo con la città. Diversamente da altre metropoli particolarmente frenetiche, a Torino la vita scorre lenta, ma con tutti i vantaggi di una città. Camminare qui significa prima di tutto muoversi fra viali alberati e piazze monumentali, percorrendo portici storici popolati da caffè e botteghe artigiane.

Torino si sviluppa fra due fiumi, la Dora e il Po, ed è caratterizzata da un borgo medievale, con il Parco Valentino e tante piste ciclabili che si estendono lungo il fiume. In questi luoghi i torinesi passeggiano, fanno sport, leggono e si rilassano, godendosi la vita all’aria aperta.

Fra gli aspetti più romantici di Torino c’è la cornice delle Alpi. Durante le giornate limpide infatti le montagne sembrano essere a portata di mano, rendendo l’atmosfera davvero romantica. Ciò che Gemma Galgani ama di più di Torino è però la sua vocazione per il cinema, l’arte e il design con grandi musei e teatri, come l’Alfieri, che hanno fatto la storia.

La casa bon ton di Gemma Galgani

L’appartamento di Gemma Galgani si trova nel cuore di Torino ed è arredato con gusto bon ton. Gli interni sono in stile shabby chic, con pezzi d’antiquariato e ambienti luminosissimi in cui a dominare sono i colori chiari.

La casa della star di Uomini e Donne è caratterizzata da mobili in legno mescolati a pezzi di design più moderni. Nel salotto a catturare l’attenzione sono soprattutto i divani bianchi e il grande tavolo in legno. A regalare un tocco di romanticismo le tende e una bici vintage, ma anche i tantissimi quadri alle pareti e le foto che raccontano la vita e la carriera di Gemma Galgani. Si tratta infatti del luogo in cui la protagonista di Uomini e Donne ama rifugiarsi dopo le sue delusioni sentimentali oppure uno scontro acceso in televisione con Tina Cipollari.

La zona notte è luminosa, con grandi finestre che lasciano entrare la luce e un morbido tappeto su cui camminare scalzi. Lo stile amato da Gemma è piuttosto classico e chic, con mobili chiari e pareti bianche.