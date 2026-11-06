Veronica Gentili, chi era suo padre Giuseppe e perché è noto in Rai

Giuseppe, padre di Veronica Gentili, era un avvocato ed è stato dirigente Rai per diversi anni

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Veronica Gentili, chi era suo padre Giuseppe

Di Veronica Gentili conosciamo il volto televisivo, il percorso da giornalista e la conduzione de Le Iene. Della sua vita privata, invece, ha sempre raccontato con maggiore discrezione. Tra le persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua storia c’è il padre Giuseppe, un uomo che ha lavorato per anni in Rai e che la conduttrice ha ricordato con grande affetto anche in televisione.

Chi era Giuseppe Gentili

Giuseppe Gentili era un avvocato ed ex dirigente Rai, conosciuto negli ambienti della televisione pubblica per il suo percorso professionale all’interno dell’azienda. Entrato nella tv ammiraglia, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali, lavorando in più aree della struttura.

Per Veronica, però, Giuseppe era prima di tutto suo padre. Del loro rapporto la conduttrice aveva parlato anche a Verissimo. In quell’occasione aveva raccontato della separazione dei genitori, avvenuta quando lei aveva 14 anni, e del legame che era comunque rimasto tra loro. La conduttrice aveva descritto Giuseppe come una presenza costante, soprattutto nei momenti più difficili della sua vita.

“Papà è sempre stato accanto a me, è sempre stato solido, anche nei momenti più complicati con mamma quando lei non stava bene”, aveva raccontato.

E ancora, parlando di quanto fosse stato importante il suo sostegno: “Il suo supporto è stato una delle cose più preziose per fare il percorso che ho fatto. La sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato una grande solidità”.

Giuseppe Gentili è morto nell’ottobre 2024. La notizia era stata comunicata proprio durante Le Iene, quando Max Angioni aveva spiegato al pubblico l’assenza della collega. Veronica era infatti dovuta rientrare a Roma per stare accanto al padre, le cui condizioni di salute si erano aggravate.

“Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare”, aveva raccontato Angioni in trasmissione, prima di rivolgere alla collega l’abbraccio di tutta la redazione.

Veronica Gentili ricorda il padre mentre annuncia la gravidanza

A due anni da quella sera in cui Veronica Gentili aveva dovuto lasciare improvvisamente Le Iene per tornare a Roma e stare accanto al padre, la conduttrice è tornata a parlare di lui proprio in trasmissione, durante la puntata del 5 novembre 2026.

Una serata importante per lei, che in quell’occasione ha scelto di condividere con il pubblico una notizia molto personale: la dolce attesa di una bambina.

Prima di annunciare la gravidanza, Gentili ha ripercorso il giorno della perdita del padre, ricordando la telefonata ricevuta mentre si trovava al lavoro e la decisione di partire immediatamente. “Circa due anni fa, proprio mentre lavoravo qui, mi è successa una delle cose più dolorose che possano capitare nella vita di una persona. Ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa”, ha raccontato.

E nell’emozionarsi mentre ha raccontato al pubblico e ai colleghi la sua nuova vita come futura mamma insieme al compagno Massimo Galimberti, il pensiero è tornato proprio a Giuseppe: ” In questi mesi ho pensato tanto a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre. A quanto sarebbe stato bello chiamarlo, vedere la sua faccia e sentire la sua voce. Mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata”.