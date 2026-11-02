Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 3 novembre 2026: la soluzione di Matteo

Ufficio stampa Rai Matteo, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 42. Ecco le anticipazioni di martedì 3 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Valter scopre che Simona ha deciso di rinunciare alla danza e prova a farle cambiare idea. Al Paradiso, Roberto presenta ufficialmente Riccardo come nuovo direttore commerciale. Intanto Odile si impegna ad affrontare un serio problema sorto nella casa-famiglia e Matteo le suggerisce un’idea per risolverlo.

Anticipazioni della puntata del 3 novembre 2026

Nella casa-famiglia, oltre alle pulci, si presenta un altro problema. Elisa vede in Matteo una possibile soluzione per contenere l’indole ribelle di Lia. Intanto Riccardo trova un’idea per il lancio della collezione natalizia e Landi vuole organizzare una cena di lavoro al Circolo. Mentre Iacopo si prepara a presentare la mostra dedicata a suo padre, Diana vuole dimostrare alla madre di valere molto più di quanto lei creda.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.