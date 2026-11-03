Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 4 novembre 2026: Valter si rivolge alle Veneri, ma sbaglia

Ufficio stampa Rai Le Veneri, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 43. Ecco le anticipazioni di mercoledì 4 novembre.

Nella puntata precedente

Nella casa-famiglia, oltre alle pulci, si presenta un altro problema. Elisa vede in Matteo una possibile soluzione per contenere l’indole ribelle di Lia. Intanto Riccardo trova un’idea per il lancio della collezione natalizia e Landi vuole organizzare una cena di lavoro al Circolo. Mentre Iacopo si prepara a presentare la mostra dedicata a suo padre, Diana vuole dimostrare alla madre di valere molto più di quanto lei creda.

Anticipazioni della puntata del 4 novembre 2026

Valter si rivolge alle Veneri per convincere Simona ad allenarsi, ma lei reagisce male. Botteri è poco convinto della campagna “Ad Occhi Chiusi” proposta da Riccardo, ma Delia gli dà un suggerimento utile. Matteo fa a Marcello una rivelazione importante riguardo al padre di Lia. Cesare ammette che l’aiuto di Diana potrebbe essere utile a Rebecca per conquistare Filippo. L’annullamento della cena di lavoro del Paradiso trasforma la serata di Elisa in qualcosa di completamente inaspettato.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.