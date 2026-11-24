Ufficio stampa Rai Matteo e Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 58. La complicità tra Odile e Matteo infastidisce sempre di più Lia, mentre Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 novembre.

Nella puntata precedente

Nella puntata andata in onda martedì 24 novembre, in occasione della serata di beneficenza per la casa-famiglia, Matteo e Odile vogliono organizzare una festa e Irene ha un’idea per coinvolgere anche Johnny. Delia è in ansia per l’arrivo dei genitori e si fa aiutare da Mimmo a preparare la cena, ma qualcosa va storto. Iacopo fa una proposta di lavoro a Valeria, mettendola di fronte a una scelta importante.

Anticipazioni della puntata del 25 novembre 2026

La complicità tra Odile e Matteo infastidisce sempre di più Lia. Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza, ma potrebbe esserci un modo per convincerlo. Roberto, informato dell’offerta della GMM, ha in mente un premio speciale per la lotteria. I discorsi dei genitori di Delia mettono a disagio la stessa Delia e il marito. Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.