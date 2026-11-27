Ufficio Stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuova settimana con le storie de Il paradiso delle signore, la soap opera ambientata a Milano e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ecco le anticipazioni della settimana, con le trame delle puntate dal 30 novembre al 4 dicembre 2026: tra i protagonisti, Diana cerca di fare chiarezza sul testamento del padre, mentre Umberto segue con apprensione gli sviluppi del processo sulle acque reflue.

Nelle puntate precedenti

Nel corso della settimana precedente, Lia ha scelto un trucco audace e Odile ha pensato di ampliare l’offerta della GMM con una linea di accessori. Nel frattempo, Valeria è tornata in occasione del lancio di una nuova collezione e Diana ha trovato in Rebecca una sostenitrice della sua ribellione. La famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo ha salutato Margherita, in partenza per Parigi.

In vista della serata di beneficenza, Odile e Matteo si sono messi a organizzare una festa e Irene ha cercato di coinvolgere Johnny. Intanto Delia, in ansia per l’arrivo dei genitori, ha chiesto una mano a Mimmo, mentre Iacopo ha rivolto a Valeria una proposta di lavoro. La crescente intesa tra Odile e Matteo ha infastidito Lia; inoltre, Roberto ha pensato a un premio per la lotteria e Carla ha scoperto che Diana rischiava l’espulsione dall’università.

Il confronto con i genitori di Delia sul tema dei figli ha lasciato disorientati lei e Botteri. Irene e Lia hanno trovato una terza Venere per il coretto dedicato a Johnny, mentre Riccardo, rientrato da Parigi, ha dovuto fare i conti con la fine della relazione con Nicoletta. Roberto ha fatto a Valeria una proposta che l’ha messa in difficoltà. Infine, una lettera ha turbato Villa Guarnieri: Diana ha pensato di lasciare l’università e la casa, ma una scoperta ha cambiato la situazione; intanto la scelta di Valeria ha colpito Iacopo, che ha rivelato un segreto su Roberto.

Anticipazioni della settimana dal 30 novembre al 4 dicembre

Lunedì 30 novembre 2026

Diana sospetta che il testamento del padre sia stato manomesso e chiede aiuto a Cesare. Elisa è turbata dall’incontro con Gianna, una vecchia conoscenza, mentre Odile nota le attenzioni di Lia nei confronti di Matteo. Umberto riceve una notizia confortante sulla riapertura del processo per le acque reflue. Carmine avanza ai Puglisi una richiesta scomoda per riparare il camion e Valeria affronta duramente Iacopo, condannando il suo tentativo di screditare Roberto.

Martedì 1° dicembre 2026

Rebecca prova l’abito per la Prima della Scala e riceve un complimento da Mimmo. Mirella si domanda se il ragazzo provi qualcosa per la Brugnoli. Elisa vorrebbe aiutare Gianna, ma la vecchia amicizia potrebbe riportare alla luce un passato difficile. Matteo racconta a Johnny che un produttore discografico ha notato il suo talento. Valeria riferisce a Roberto le accuse rivoltegli da Iacopo e lui le confida di essere omosessuale.

Mercoledì 2 dicembre 2026

Umberto apprende che è cambiato il giudice assegnato al processo sui terreni inquinati e teme le conseguenze. Simona si affida all’esperienza da pugile di Valter per allenarsi e tornare a danzare. Riccardo ha un’idea per festeggiare Sant’Ambrogio al Paradiso, mentre Gianna rifiuta il regalo di Elisa e le dice di non poter accettare il suo aiuto. Ciro sospetta che Carmine nasconda qualcosa e Roberto affronta Iacopo in uno scontro diretto.

Giovedì 3 dicembre 2026

Marcello teme che Roberto voglia lasciare il Paradiso. Valter trova un’altra idea per aiutare Simona con il problema alla caviglia. Mirella riceve da Mimmo un piccolo dono per Michelino e Rebecca aspetta con impazienza l’invito di Filippo Erba. Carla teme che il coinvolgimento di Umberto nel caso delle acque reflue danneggi l’immagine della GMM; Guarnieri incontra il giudice Arnò, assegnato al processo. Intanto Diana torna dal Belgio e legge a Iacopo una lettera del padre, consegnata dal notaio e indirizzata a entrambi.

Venerdì 4 dicembre 2026

Filippo prepara una sorpresa per Rebecca e chiede aiuto a Mimmo. Dopo aver parlato con Matteo, Lia affronta direttamente il padre. Gianna, in seria difficoltà, finisce per accettare l’aiuto di Elisa. Iacopo sorprende Roberto con una confessione sincera, mentre Umberto continua a essere in apprensione per il processo sulle acque reflue.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il testamento e la famiglia: Diana sospetta che le volontà del padre siano state manomesse, si rivolge a Cesare e, al ritorno dal Belgio, condivide con Iacopo una lettera paterna destinata a entrambi.

• Il caso delle acque reflue: Umberto accoglie inizialmente con sollievo la notizia sulla riapertura del processo, ma il cambio del giudice e gli sviluppi della vicenda alimentano nuove preoccupazioni. Carla teme le ricadute per l’immagine della GMM.

• Elisa e Gianna: il ritrovato incontro riporta Elisa vicino a un passato doloroso. Gianna prima rifiuta il suo aiuto, poi, messa in difficoltà, decide di accettarlo.

• Le tensioni tra Roberto, Valeria e Iacopo: Valeria racconta a Roberto i tentativi di Iacopo di screditarlo; dopo il confronto tra i due, una confessione sincera di Iacopo sorprende Landi. Marcello, intanto, teme che Roberto lasci il Paradiso.

• Sentimenti e nuove occasioni: Odile nota l’interesse di Lia per Matteo, mentre Johnny scopre di essere stato notato da un produttore musicale. Rebecca si prepara per la Prima della Scala e Filippo organizza una sorpresa per lei con l’aiuto di Mimmo.

• Progetti e piccoli imprevisti: Simona si allena con Valter per tornare a danzare, Riccardo pensa a una festa per Sant’Ambrogio e Carmine chiede ai Puglisi un aiuto per riparare il camion, suscitando i sospetti di Ciro.