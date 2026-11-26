Odile si interroga sull’intesa tra Lia e Matteo, mentre Diana vuole lasciare l’università e andarsene di casa: trama de "Il paradiso delle signore" del 27 novembre

Ufficio stampa Rai Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 60.

Nella puntata precedente

Nella puntata di giovedì 26 novembre discussione con i genitori di Delia sul tema dei figli manda in confusione sia lei sia Botteri. Irene e Lia riescono a convincere una terza Venere a unirsi al coretto per Johnny. Riccardo, tornato da Parigi, è profondamente triste per la fine della sua storia con Nicoletta, ma trova conforto nei familiari. Roberto non può competere con l’offerta della GMM per Valeria, ma le fa una proposta che mette in crisi la Craveri. Diana si rifiuta di chiedere scusa al rettore e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura.

Anticipazioni della puntata del 27 novembre 2026

Una lettera inattesa turba la ritrovata armonia di Villa Guarnieri. Odile si interroga sull’intesa tra Lia e Matteo, che arriva troppo tardi alla serata di beneficenza dopo essersi attardato per risolvere un problema del padre della Mandalà. Diana vuole lasciare l’università, andarsene di casa e incassare la sua parte di eredità, ma fa una scoperta sconvolgente. La decisione di Valeria è un duro colpo per Iacopo, che rivela alla Craveri un segreto riguardante la sfera intima di Roberto.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.