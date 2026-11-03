A base di acqua e ingredienti naturali, si applicano sul petto per regalare una sensazione di calore e benessere in caso di raffreddamento. Ecco a cosa servono gli impacchi balsamici e come prepararli in casa.

Giornalista da oltre 25 anni, scrive soprattutto di salute e benessere. Racconta temi complessi con rigore e sensibilità, cercando di renderli accessibili a tutti.

123RF Ingredienti per impacchi balsamici

Gli impacchi balsamici, applicati tiepidi sul petto, possono offrire sollievo temporaneo e favorire il rilassamento in presenza di tosse e naso chiuso.

Si preparano con un panno e acqua tiepida; erbe aromatiche e oli essenziali sono ingredienti tradizionali, da usare con attenzione.

Non curano raffreddore o tosse e non sostituiscono il parere medico; servono precauzioni specifiche per bambini, gravidanza e asma.

Con l’arrivo dei primi freddi, tornano anche i classici disturbi di stagione: naso chiuso, raffreddore, e tosse possono diventare i compagni indesiderati di molte giornate e, spesso, disturbare anche il sonno. Tra i rimedi della nonna più efficaci per trovare un po’ di sollievo ci sono gli impacchi balsamici, preparazioni da applicare sul petto che sfruttano il calore e, in alcuni casi, le proprietà aromatiche di ingredienti come eucalipto, menta e timo. Ma funzionano davvero? E come si preparano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa sono gli impacchi balsamici e a cosa servono

Gli impacchi balsamici sono applicazioni esterne che si effettuano generalmente sul petto e sul torace, utilizzando panni imbevuti di acqua calda o preparazioni a base di oli vegetali e ingredienti aromatici. Si tratta di un rimedio casalingo che affonda le radici nella tradizione popolare e che viene impiegato da decenni, soprattutto durante i mesi autunnali e invernali per dare sollievo ad alcuni fastidi associati ai disturbi respiratori, come tosse e naso chiuso.

Il calore dell’impacco favorisce una sensazione di rilassamento e benessere, mentre le eventuali sostanze balsamiche sprigionano aromi che possono regalare una temporanea sensazione di freschezza e di maggiore apertura delle vie respiratorie.

In realtà, nella maggior parte dei casi, raffreddore, tosse e congestione nasale sono disturbi transitori che non richiedono trattamenti specifici e tendono a risolversi spontaneamente. Possono, però, provocare un disagio significativo, interferendo anche con il riposo notturno. In queste situazioni, gli impacchi possono rappresentare un rimedio di conforto, magari da affiancare ad altre misure di autocura, come mantenersi ben idratati e umidificare l’ambiente. Non sostituiscono, naturalmente, eventuali terapie o indicazioni del medico.

Gli impacchi balsamici possono, quindi, diventare un piccolo rituale di benessere nelle giornate invernali, a patto di considerarli per quello che sono: un rimedio della nonna per alleviare temporaneamente alcuni fastidi, non una cura vera e propria per tosse e raffreddore.

Impacchi balsamici per la tosse, funzionano davvero?

La tosse è un meccanismo di difesa che permette all’organismo di liberare le vie respiratorie da muco, particelle irritanti e agenti estranei. Può essere secca, quando non è accompagnata dalla produzione di catarro, oppure grassa, quando serve a espellere le secrezioni bronchiali.

In entrambi i casi, applicare un impacco tiepido sul petto può regalare una sensazione di comfort e rilassamento, soprattutto quando la tosse disturba il riposo. Il calore, infatti, procura un piacevole effetto di benessere e contribuisce ad alleviare la tensione nella zona toracica.

Nelle preparazioni tradizionali si utilizzano spesso anche ingredienti dall’aroma intenso, come eucalipto, menta e timo. Le loro note profumate sono associate a un senso di freschezza e di maggiore libertà respiratoria.

Se la tosse persiste, peggiora o si accompagna a febbre elevata, difficoltà respiratoria, dolore al petto o altri sintomi sospetti, è importante rivolgersi al medico.

Impacchi balsamici per il raffreddore, aiutano a liberare il naso?

Il raffreddore è uno dei disturbi più comuni durante la stagione fredda. È causato prevalentemente da virus che trovano nelle mucose nasali un ambiente molto favorevole alla loro sopravvivenza, grazie alle condizioni di umidità e calore. Si manifesta con naso chiuso, starnuti, secrezioni nasali e difficoltà a respirare liberamente.

Nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente nell’arco di alcuni giorni. Gli impacchi balsamici applicati sul petto possono comunque contribuire ad alleviare la sensazione di congestione. Il calore e le sostanze aromatiche, infatti, possono regalare un temporaneo senso di benessere, soprattutto prima di dormire.

È importante ricordare, però, che gli impacchi non eliminano i virus responsabili dell’infezione.

Possono essere abbinati ad altri rimedi e accorgimenti, come i lavaggi nasali con soluzioni saline, i suffumigi, il riposo e una corretta idratazione.

Come preparare gli impacchi balsamici in casa

Preparare un impacco balsamico in casa è semplice e richiede pochi ingredienti e passaggi. La versione più essenziale prevede l’utilizzo di un panno e di acqua tiepida. Ecco come procedere.

Procurarsi un panno di cotone pulito e una ciotola di acqua tiepida. Immergere il tessuto nell’acqua e strizzarlo accuratamente. Appoggiarlo sul petto per alcuni minuti, verificando prima che la temperatura sia confortevole e non provochi arrossamenti o bruciature. La procedura può essere ripetuta anche un paio di volte al giorno, secondo necessità.

All’acqua possono essere aggiunti anche estratti secchi di piante officinali oppure oli essenziali vegetali. Nel primo caso, occorre versare 30-40 grammi di estratti in 250 ml di acqua bollente, lasciare in infusione per qualche minuto, quindi filtrare e attendere che il preparato si intiepidisca. Nel secondo, si possono aggiungere quattro o cinque gocce di olio all’acqua, verificando prima la propria sensibilità con una prova cutanea: basta applicarne una goccia sul polso e osservare l’eventuale comparsa di reazioni.

In alternativa, si possono utilizzare anche le bustine di erbe disponibili in commercio per la preparazione di tisane e decotti.

È importante prestare particolare attenzione in presenza di asma, durante la gravidanza e quando si preparano rimedi destinati ai bambini. Per i più piccoli, in particolare, alcune sostanze balsamiche possono essere pericolose anche a basse concentrazioni. È quindi preferibile non utilizzarle senza aver prima consultato il pediatra.

Quali ingredienti usare

Per arricchire gli impacchi, si possono utilizzare diverse piante ed essenze aromatiche. Ecco alcune delle più impiegate nella tradizione erboristica.

Pino silvestre: secondo la medicina naturale, ha effetti balsamici e fluidificanti.

secondo la medicina naturale, ha effetti balsamici e fluidificanti. Eucalipto: il suo aroma intenso è tradizionalmente associato ai rimedi per i disturbi respiratori.

il suo aroma intenso è tradizionalmente associato ai rimedi per i disturbi respiratori. Menta: contiene sostanze aromatiche, tra cui il mentolo, che regalano una caratteristica sensazione di freschezza.

contiene sostanze aromatiche, tra cui il mentolo, che regalano una caratteristica sensazione di freschezza. Timo: è una pianta aromatica utilizzata nella tradizione erboristica per le sue proprietà balsamiche, antisettiche ed espettoranti.

è una pianta aromatica utilizzata nella tradizione erboristica per le sue proprietà balsamiche, antisettiche ed espettoranti. Zenzero: gli vengono attribuite proprietà decongestionanti, fluidificanti e antinfiammatorie.

gli vengono attribuite proprietà decongestionanti, fluidificanti e antinfiammatorie. Altea : è considerata una pianta dalle proprietà lenitive e decongestionanti.

: è considerata una pianta dalle proprietà lenitive e decongestionanti. Camomilla: è nota per le sue proprietà lenitive e antinfiammatorie.

è nota per le sue proprietà lenitive e antinfiammatorie. Curcuma: le vengono riconosciute proprietà antinfiammatorie, decongestionanti e antivirali.

Prima di applicare l’impacco sul torace, si può effettuare anche un leggero massaggio con olio di mandorle dolci, un prodotto vegetale dalle proprietà emollienti, utile per facilitare l’applicazione sulla pelle.

Ricetta con la Camomilla

Scaldare due cucchiai di olio d’oliva insieme a 10 g di fiori di camomilla. Immergere nel preparato un fazzoletto di cotone e applicarlo sul petto, sul naso o sulla gola per qualche minuto. Ripetere il trattamento al mattino e alla sera, secondo necessità.

Fonti

Efficacy and Safety of Eucalyptus for Relieving Cough: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials: PubMed

Effectiveness and tolerability of the thyme/ivy herbal fluid extract BNO 1200 for the treatment of acute cough: an observational pharmacy-based study: PubMed

Mayo Clinic

FAQ