Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Donna che tossisce

L’N-acetilcisteina può rendere il muco meno viscoso e favorire l’espulsione del catarro, oltre a contribuire alla produzione del glutatione antiossidante.

Gli integratori di NAC esistono in diverse formulazioni, talvolta arricchite con vitamine, minerali o estratti vegetali, ma non equivalgono a farmaci mucolitici.

Per scegliere e assumere questi prodotti occorre seguire l’etichetta e chiedere consiglio al medico, con particolare cautela in presenza di condizioni specifiche.

Raffreddore, tosse grassa e accumulo di catarro sono dei disturbi molto frequenti durante la stagione invernale e quando le infezioni delle vie respiratorie diventano frequenti e diffuse. Tra le sostanze più utilizzate in ambito medico troviamo sicuramente i prodotti a base di N-acetilcisteina (NAC). Questo derivato dell’aminoacido cisteina è conosciuto per le sue proprietà mucolitiche, ovvero la capacità di sciogliere il muco e facilitarne l’espulsione. Inoltre, l’N-acetilcisteina si comporta anche da precursore del glutatione che è una delle importanti difese antiossidanti dell’organismo umano.

All’interno di questo articolo del magazine di DiLei cercheremo di capire se gli integratori con N-acetilcisteina sono davvero utili per contrastare il raffreddore e il catarro, analizzandone anche tempi e modi di somministrazione.

Integratori e prodotti contenenti N-acetilcisteina: come sceglierli

L’N-acetilcisteina (NAC) è una molecola che deriva dalla cisteina. Questo aminoacido contiene al suo interno un gruppo sulfidrilico che è capace di intervenire direttamente sui legami di solfuro delle mucoproteine. In parole povere, l’N-acetilcisteina è in grado di andare a rompere i legami che tengono insieme il muco e lo rendono particolarmente viscoso. In questo modo, si facilita l’eliminazione del catarro attraverso la tosse.

Tuttavia, è importante sottolineare che la presenza di NAC all’interno di supplementazioni e integratori non significa che tale prodotto sia autorizzato per il trattamento del raffreddore, della tosse grassa o della bronchite. Infatti, l’N-acetilcisteina partecipa anche alla sintesi del glutatione, che è una molecola già presente all’interno del nostro organismo e responsabile della difesa antiossidante dei tessuti.

Quando si deve acquistare uno di questi integratori è bene valutare la quantità di NAC per dose, la forma farmaceutica disponibile e la presenza di ulteriori altri ingredienti come ad esempio la vitamina C, lo zinco o gli estratti vegetali.

Migliori integratori a base di N-acetilcisteina

Gli integratori a base di NAC disponibili in commercio comprendono formulazioni semplici e prodotti che associano vitamine, minerali o estratti vegetali. Ecco cinque proposte da confrontare per composizione e modalità di utilizzo, ricordando che non rappresentano alternative equivalenti ai medicinali da banco mucolitici.

ACT Plus Acetilcisteina Bustine Effervescenti

ACT Plus Acetilcisteina è una formulazione in bustine effervescenti pensata per chi preferisce assumere un prodotto da sciogliere in acqua anziché capsule o compresse da deglutire. La presenza di N-acetilcisteina permette di inserirlo tra i prodotti da valutare per l’apporto di questo derivato della cisteina. La formulazione aiuta a sostenere il benessere del sistema respiratorio e aiuta a stimolare le naturali difese immunitarie e antiossidanti dell’organismo.

Offerta ACT Plus Acetilcisteina N-acetilcisteina in bustine effervescenti

LongLife NAC

LongLife NAC è un integratore alimentare a base di N-acetilcisteina, proposto come fonte di un precursore del glutatione. È una soluzione interessante per chi cerca una formulazione incentrata sulla NAC, senza necessariamente ricorrere a prodotti con numerosi estratti vegetali. La presentazione in capsule permette una somministrazione pratica e rende semplice controllare la quantità giornaliera da assumere. La sua funzione prevalente è quella di prodotto antiossidante.

LongLife NAC Integratore di N-acetilcisteina precursore del glutatione

Prowise Healthcare N-Acetilcisteina in capsule vegetariane

Questo integratore di N-acetilcisteina è proposto in una formulazione adatta a chi preferisce capsule vegetali. La formulazione può essere valutata nell’ambito dell’integrazione alimentare, ma non deve essere considerata un trattamento specifico per il raffreddore. Infatti, questa integrazione adatta a vegetariani e vegani è utile per accompagnare il benessere quotidiano delle persone attraverso una formulazione di elevata qualità e utile per difendersi dai radicali liberi dell’ossigeno.

Prowise Healthcare N-Acetilcisteina Capsule Vegetariane Integratore di NAC in capsule adatte ai vegetariani

WFN NAC N-Acetil-L-Cisteina

WFN NAC è un integratore alimentare che contiene N-acetilcisteina e si rivolge a chi desidera introdurre questa sostanza attraverso una formulazione dedicata. L’integratore in polvere permette di integrare tale sostanza per rifornire l’organismo di substrati essenziali per la sintesi endogena di glutatione con attività antiossidante. Si tratta quindi di un prodotto da utilizzare soprattutto per difendere l’organismo dall’azione deleteria dei radicali liberi e dello stress ossidativo.

WFN NAC N-Acetil-L-Cisteina Integratore alimentare a base di N-acetilcisteina in polvere

ALBITUSS sciroppo 200 ml Bambini 3+ e Adulti

Questo prodotto associa la N-acetilcisteina a propoli, estratti di drosera, malva, echinacea e zinco, proponendo una formulazione multicomponente dedicata al benessere delle vie respiratorie. La malva è tradizionalmente utilizzata in preparazioni destinate al comfort della gola, mentre lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. L’echinacea è stata studiata per la stimolazione delle naturali difese immunitarie e per attenuare i sintomi del raffreddore.

Come e quando usare questi prodotti

Quando si parla di integratori a base di NAC è sempre importante ricordare che non si tratta di medicinali o farmaci da banco con attività mucolitica, pur avendo questa molecola la capacità di contrastare gli accumuli di catarro depositati nelle vie respiratorie. Inoltre, è necessario evidenziare anche il fatto che le proprietà mucolitiche della molecola sono ben documentate, ma l’N-acetilcisteina non agisce direttamente contro i virus responsabili del raffreddore né tantomeno rappresenta un decongestionante nasale.

Bisogna sempre seguire le indicazioni fornite dal brand produttore e presenti sull’etichetta dell’integratore. Inoltre, bisogna prestare particolare cautela in caso di asma, ulcera peptica oppure durante il periodo della gravidanza o dell’allattamento. In ogni caso, prima di assumere un qualsiasi integratore a base di NAC è sempre opportuno consultare il proprio medico o pediatra.

L’assunzione dell’N-acetilcisteina dovrebbe avvenire sempre abbinata a una buona quantità di acqua e quindi a una regolare idratazione quotidiana, supportando il riposo e il lavaggio nasale con soluzioni saline in modo da contrastare e gestire i sintomi del raffreddamento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

FAQ