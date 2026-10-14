Golden Honey, come si prepara la “pozione magica” contro il raffreddore

Il Golden Honey è la bibita magica utile contro i sintomi del raffreddore, da preparare con ingredienti che hai in casa.

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iStock Photos Come si prepara il Golden Honey

Si chiama Golden Honey la “pozione magica” utile in un periodo, come quello autunnale e invernale, in cui ci troviamo a fare i conti molto spesso con il raffreddore. Grazie al potere di alcune spezie infatti il Golden Honey può rappresentare un ottimo aiuto per alleviare i sintomi influenzali.

Come si prepara il Golden Honey

Prima di svelare la ricetta di questo rimedio naturale è importante fare una specifica. Quando si ha il raffreddore è essenziale rivolgersi ad un medico e, nel caso si voglia ricorrere anche a delle cure naturali, è fondamentale sempre segnalarlo.

Detto questo il Golden Honey può essere utile quando, con i primi freddi, finiamo per soffrire a causa del raffreddore. Si tratta di una bevanda calda preparata con alcuni ingredienti che tutti abbiamo in casa: miele, zenzero, curcuma e limone.

In passato questa “pozione magica” veniva usata moltissimo come rimedio naturale per combattere i sintomi di raffreddamento. Ovviamente non cura l’influenza che, come ben sappiamo, è una malattia virale, può però regalare sollievo alla gola irritata e garantire una buona idratazione all’organismo, fondamentale per favorire la guarigione.

Preparare il Golden Honey è facilissimo. Partiamo dagli ingredienti: 250 ml di acqua, tre fettine di zenzero fresco (o mezzo cucchiaino se ce l’hai in polvere). Ti servirà poi un pizzico di pepe nero, mezzo limone maturo (il succo) e un cucchiaio del tuo miele preferito (meglio se millefiori o di acacia). Infine, per ottenere un sapore piacevole, puoi aggiungere un bastoncino di cannella.

Le proprietà e gli ingredienti

Per prima cosa fai bollire l’acqua, mettendo dentro il pentolino anche la cannella e lo zenzero. Quando il liquido sarà arrivato a ebollizione attendi cinque minuti, poi spegni il fornello. A questo punto aggiungi il pepe nero e la curcuma, mescolando il tutto. Lascia gli ingredienti in infusione per almeno quindici minuti, poi filtra tutto il liquido con un colino, versando il contenuto in una tazza. Quando la bevanda sarà calda, ma non bollente, aggiungi anche il succo di limone e infine il miele.

A rendere ottimo questo rimedio sono i suoi ingredienti. Il miele ha una consistenza densa che aiuta a rivestire la mucosa irritata della gola, donando sollievo dalla tosse. Possiede inoltre un’azione naturale antibatterica per via dell’altissimo contenuto di zuccheri.

Il limone è ricco di vitamina C, mentre il suo sapore fresco e acidulo consente di stimolare la salivazione, idratando la gola secca. Lo zenzero ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie ampiamente documentate ed è utile contro la nausea.

La curcuma è ricca di curcumina, anch’essa con un’azione antinfiammatoria e antiossidante. Infine la cannella contiene cinnamaldeide che ha un’azione antimicrobica e un gusto aromatico.

Qualche piccola avvertenza. Il miele è un alimento che non può essere consumato dai bambini sotto i 12 mesi per via del rischio di botulismo infantile. Sia la curcuma che lo zenzero possono interferire con alcuni farmaci, soprattutto anticoagulanti, per questo prima di assumerli è importantissimo chiedere il parere del medico. Questo rimedio resta un ottimo conforto in caso di gola irritata e naso chiuso, ma soprattutto per idratare l’organismo. Non rappresenta una cura contro l’influenza, come già chiarito.