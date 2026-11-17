Acqua e sale, bicarbonato e infusi alle erbe: i gargarismi naturali sono tra i rimedi della nonna più conosciuti per alleviare il mal di gola. Ecco quali provare, come prepararli e cosa dice la scienza sulla loro efficacia.

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iStock Donna che fa gargarismi naturali per il mal di gola

I gargarismi naturali con acqua e sale, bicarbonato o infusi possono offrire sollievo temporaneo a chi ha la gola irritata.

Salvia, camomilla e malva si preparano in infuso, da filtrare e usare tiepido, facendo attenzione a dosi e possibili allergie.

Le soluzioni non vanno ingerite né usate dai bambini piccoli; se il mal di gola persiste o compare febbre elevata, serve il medico.

Quando la gola è irritata, anche parlare o bere può essere difficile. Per trovare un po’ di sollievo, si può ricorrere ai rimedi della nonna. Tra i più conosciuti ci sono i gargarismi naturali, che spesso possono essere preparati con ingredienti che si hanno già in casa. Ma acqua, sale, bicarbonato e infusi alle erbe funzionano davvero? E, soprattutto, come utilizzarli senza peggiorare l’irritazione?

I gargarismi naturali aiutano davvero contro il mal di gola?

Nella maggior parte dei casi, il mal di gola è causato da virus e tende a risolversi spontaneamente nell’arco di una settimana circa. Può però provocare sintomi fastidiosi, rendendo difficile parlare e persino deglutire. Per questo motivo si ricorre spesso a rimedi sintomatici che aiutino ad affrontare il disagio.

I gargarismi possono aiutare ad alleviare il dolore e il bruciore, soprattutto quando è presente un’irritazione delle mucose. Tuttavia, non è detto che accorcino necessariamente la durata dell’infezione o impediscano la proliferazione dei microrganismi responsabili del disturbo.

Vanno, quindi, considerati più come un supporto per il benessere della gola che una terapia vera e propria.

Se il dolore è intenso, il medico o il farmacista possono consigliare trattamenti specifici per alleviare i sintomi.

Gargarismi con acqua e sale, il rimedio della nonna più conosciuto

Tra i rimedi casalinghi più conosciuti per il mal di gola ci sono sicuramente i gargarismi naturali con acqua e sale. Si tratta di una soluzione semplice, economica e facile da preparare, che può aiutare a ridurre temporaneamente il fastidio e l’irritazione del cavo orale. È consigliata anche dal servizio sanitario britannico (NHS) e dalla Mayo Clinic come misura di autocura.

Come prepararlo

Sciogli mezzo cucchiaino di sale in un bicchiere di acqua tiepida.

di sale in un bicchiere di acqua tiepida. Mescola fino a quando il sale si sarà completamente dissolto.

Fai dei gargarismi per alcuni secondi, portando delicatamente il liquido verso la parte posteriore della gola.

Sputa la soluzione senza ingerirla.

Puoi ripetere l’operazione più volte durante la giornata, se trovi che ti dia sollievo.

Gargarismi con bicarbonato, un altro rimedio tradizionale

Un altro ingrediente molto utilizzato nei rimedi casalinghi è il bicarbonato di sodio. Grazie alle sue proprietà alcaline, potrebbe modificare temporaneamente il pH dell’ambiente orale, attenuando il mal di gola. Inoltre, aiuta a migliorare l’igiene generale del cavo orale.

Come prepararli

Sciogli un quarto di cucchiaino di bicarbonato di sodio in un bicchiere di acqua tiepida (circa 200-250 ml).

di bicarbonato di sodio in un bicchiere di acqua tiepida (circa 200-250 ml). Mescola bene fino a quando la polvere si sarà completamente sciolta.

Porta una piccola quantità di soluzione in fondo alla gola e fai dei gargarismi per alcuni secondi, senza forzare il movimento.

Sputa il liquido senza ingerirlo.

Se avverti bruciore o irritazione, interrompi l’utilizzo.

È importante non aumentare la quantità di bicarbonato pensando di ottenere un beneficio maggiore: le soluzioni troppo concentrate potrebbero risultare irritanti.

Gargarismi con infusi di salvia

Anche le erbe aromatiche e medicinali sono molto utilizzate nella tradizione casalinga per preparare gargarismi naturali contro il mal di gola. Una delle più conosciute per il benessere del cavo orale è la salvia.

Le sue foglie contengono diverse sostanze vegetali, tra cui polifenoli e oli essenziali, dotate di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che potrebbero migliorare il benessere delle mucose. Un infuso tiepido può regalare una sensazione di sollievo.

Come preparare l’infuso

Versa una tazza di acqua bollente su un cucchiaino di foglie di salvia essiccate.

di salvia essiccate. Copri e lascia in infusione per circa 10 minuti.

Filtra accuratamente e aspetta che il liquido diventi tiepido.

Usalo per fare gargarismi.

Se non indicato da un esperto, meglio non utilizzare oli essenziali puri di salvia per preparare soluzioni casalinghe: sono prodotti concentrati che, se impiegati in modo scorretto, potrebbero risultare irritanti.

Gargarismi con camomilla, possono dare sollievo?

Un’altra alternativa è rappresentata dai gargarismi alla camomilla. Si tratta di un’erba conosciuta soprattutto per le sue proprietà calmanti e rilassanti, ma che può essere utilizzata anche per il benessere delle mucose. I suoi fiori, infatti, contengono flavonoidi e altri composti vegetali che sembrano avere proprietà antinfiammatorie e lenitive.

Un infuso tiepido può offrire una sensazione di comfort quando la gola è irritata, anche grazie alla temperatura delicata del liquido. La camomilla è impiegata anche per preparare impacchi balsamici contri i disturbi delle vie respiratorie.

Come prepararli

Porta a ebollizione una tazza d’acqua.

Aggiungi una bustina di camomilla oppure un cucchiaino di fiori essiccati.

di camomilla oppure un cucchiaino di fiori essiccati. Lascia in infusione per circa 5-10 minuti.

Filtra, se necessario, e attendi che l’infuso diventi tiepido.

Utilizzalo per fare i gargarismi, senza ingerirlo.

La camomilla appartiene alla famiglia delle Asteraceae e può provocare reazioni in chi è sensibile a queste piante. In caso di allergia nota, dunque, è meglio evitarla.

Gargarismi con malva, un rimedio tradizionale per le mucose irritate

Anche la malva è una pianta utilizzata da lungo tempo nella tradizione erboristica per lenire le mucose irritate. La ragione è legata soprattutto alla presenza di mucillagini, sostanze vegetali che, a contatto con l’acqua, formano una sorta di gel viscoso.

Questo film protegge le superfici con cui entra in contatto e offre una sensazione di sollievo in presenza di irritazione. Per questo motivo, la malva è indicata anche per il benessere della gola e del cavo orale.

Come preparare l’infuso

Versa una tazza di acqua calda su un cucchiaino di fiori e foglie essiccati di malva.

e foglie essiccati di malva. Copri e lascia riposare per circa 10 minuti.

Filtra accuratamente e lascia intiepidire.

Utilizza il liquido per fare i gargarismi.

Gargarismi, come farli correttamente e quando evitarli

Per ottenere i massimi benefici dai gargarismi naturali è importante eseguirli nel modo corretto. La prima regola è utilizzare sempre liquidi tiepidi, mai troppo caldi, e preparazioni semplici, evitando di aggiungere troppi ingredienti. Ecco le altre indicazioni da seguire.

Non esagerare con le dosi: aumentare la quantità di sale, bicarbonato o erbe non rende il rimedio più efficace, anzi, potrebbe irritare le mucose.

aumentare la quantità di sale, bicarbonato o erbe non rende il rimedio più efficace, anzi, potrebbe irritare le mucose. Non forzare i gargarismi: il movimento deve essere delicato e non deve provocare tosse o conati.

il movimento deve essere delicato e non deve provocare tosse o conati. Continuare per qualche minuto: i gargarismi devono durare almeno due-tre minuti.

i gargarismi devono durare almeno due-tre minuti. Prestare attenzione alle allergie: salvia, camomilla e altre piante possono provocare reazioni in soggetti predisposti.



salvia, camomilla e altre piante possono provocare reazioni in soggetti predisposti. Non ingerire la soluzione: dopo aver effettuato i gargarismi, il liquido deve essere sputato. Si tratta, comunque, di rimedi sicuri anche se ingeriti.

I gargarismi non sono adatti ai bambini piccoli o a chi non è in grado di eseguirli in sicurezza senza rischiare di ingerire o inalare il liquido.

Per favorire il recupero è utile anche bere a sufficienza, riposare, evitare il fumo e gli ambienti fumosi e preferire alimenti morbidi, che non irritino ulteriormente la mucosa.

Se il mal di gola non migliora entro una settimana, se compare febbre elevata o se si verificano episodi ricorrenti, è opportuno rivolgersi al medico.

Fonti

Prevention of upper respiratory tract infections by gargling: a randomized trial: PubMed

Sore throat: NHS

Mayo Clinic Sore throat:

The effectiveness of various gargle formulations and salt water against SARS-CoV-2: PubMed

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