Meghan Markle in crisi per il padre, cancella il suo discorso a Bruxelles

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle ha deciso di rinunciare al discorso che avrebbe dovuto tenere a Bruxelles martedì 10 novembre. Non si sente abbastanza forte dopo l’arresto di suo padre Thomas Markle con il qualche non ha più rapporti.

Meghan Markle rinuncia al discorso di Bruxelles

Meghan Markle avrebbe dovuto presenziare, insieme a Harry, all’inaugurazione del Lost Screen Memorial al Parlamento europeo il 10 novembre e in quell’occasione avrebbe dovuto tenere un discorso sulla sicurezza online dei bambini. Ma la Duchessa del Sussex ha deciso di rinunciare al suo intervento pubblico, dopo l’arresto di suo padre Thomas, con cui non ha più rapporti.

“Non è abbastanza forte, emotivamente, per tenere discorsi in pubblico in questo momento”, ha dichiarato una fonte vicina a Meghan.

Thomas Markle Sr. è stato arrestato dall’FBI venerdì 6 novembre e successivamente è comparso davanti a un tribunale della Florida, dove è stato accusato di possesso di immagini pedopornografiche. La madre della Duchessa, Doria Ragland, è stata sentita dalle autorità americane e ha collaborato con l’FBI nel corso dell’indagine contro l’ex marito.

Meghan Markle a Bruxelles con Harry

Malgrado Meghan abbia deciso di rinunciare al suo discorso, la sua presenza a Bruxelles è confermata. Dunque, accompagnerà Harry in Belgio. La coincidenza degli eventi non è sicuramente favorevole a Lady Markle la cui immagine è stata compromessa dall’arresto del padre, malgrado non abbia da tempo più rapporti con lui.

Thomas Markle non ha nemmeno partecipato al matrimonio della figlia con Harry, poiché, anche in quella occasione, fu al centro di uno scandalo imbarazzante: cercò di vendere ai media americani le foto delle nozze di Meg. Da quel momento la Duchessa prese le distanze dal genitore, fino a interrompere ogni rapporto.

La Duchessa aveva precedentemente affermato di essere “profondamente addolorata” per le accuse riguardanti suo padre. E considerando la situazione non si sente abbastanza “forte” da trattare pubblicamente un argomento come la sicurezza infantile online, considerando anche le accuse per le quali suo padre è stato arrestato dopo che l’FBI ha trovato grandi quantità di materiale pedopornografico in magazzini a Los Angeles, appartenenti a Thomas Markle.

Il padre di Meghan è finito sotto inchiesta dopo essere stato denunciato alla polizia delle Filippine e all’FBI lo scorso ottobre da suo figlio, Thomas Markle Jr., il quale avrebbe trovato immagini illegali tra gli effetti personali del padre a Cebu City.

In ogni caso, Meghan sarà con Harry a Bruxelles il 10 novembre. Il Duca del Sussex non ha modificato il suo programma e terrà il suo discorso. Dopo, sua moglie lo raggiungerà per visitare il Lost Screen Memorial, un’installazione artistica in onore dei bambini deceduti a causa di abusi online. L’installazione è composta da grandi pannelli luminosi a forma di smartphone che mostrano le foto della schermata di blocco e tributi personali ai bambini scomparsi.