Poche mosse d’autunno mettono orto e giardino al riparo dal gelo in arrivo

Pacciamatura di foglie secche, tessuto non tessuto e piccoli tunnel aiutano le piante a superare l’inverno senza spese e senza potature d’autunno

Gian Marco Mapelli, conosciuto meglio sul web come "Amico delle Piante", ha studiato Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e oggi è educatore ambientale, consulente e divulgatore. Si occupa di promuovere e realizzare progetti di rinaturalizzazione, riqualificazione, orti sociali e spazi dove natura e persone si incontrano.

Gian Marco Mapelli Cavoli e porri resistono al freddo e restano nell’orto anche durante l’inverno

Con l’arrivo dell’autunno e il progressivo abbassamento delle temperature, l’orto e il giardino entrano in una fase in cui è importante preparare le piante ad affrontare i mesi più freddi. Le giornate si accorciano, le notti diventano più rigide e, soprattutto in collina e in montagna, possono arrivare le prime gelate. È proprio in questo periodo che alcuni interventi semplici fanno la differenza, aiutando le piante a superare l’inverno e il terreno a mantenere una buona struttura.

Preparare l’orto e il giardino al freddo non significa coprire tutto o intervenire di continuo. Spesso bastano una buona pacciamatura, qualche protezione per le colture più delicate e una gestione attenta dell’acqua.

Le foglie secche, il compost e piccole serre diventano alleati preziosi, e permettono di proteggere le piante senza ricorrere a strutture costose o a lavori impegnativi.

Naturalmente non tutte le piante hanno le stesse esigenze. Alcune sono adattate al clima invernale e restano all’aperto senza particolari protezioni, altre soffrono le basse temperature e vanno riparate. La cosa importante è conoscere ciò che coltiviamo e intervenire in modo mirato, senza proteggere inutilmente le specie più rustiche e senza trascurare quelle più sensibili.

Pacciamare il terreno con le foglie secche

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Uno degli interventi più utili in autunno è la pacciamatura, la tecnica che consiste nel coprire la superficie del terreno con materiali organici o inorganici. Serve a proteggere il suolo dagli sbalzi termici, a limitare la crescita delle erbe spontanee e a ridurre la perdita di umidità. D’inverno diventa ancora più interessante, perché mantiene il terreno riparato dall’azione diretta del freddo e delle precipitazioni.

In questo periodo abbiamo a disposizione un materiale spesso considerato solo un rifiuto da raccogliere: le foglie cadute dagli alberi. In realtà le foglie secche sono una risorsa per l’orto e il giardino. Possiamo usarle per coprire le aiuole, proteggere la base degli arbusti e mantenere riparato il terreno nelle zone che resteranno a riposo.

Con il tempo le foglie si decompongono e arricchiscono il terreno di sostanza organica, migliorandone gradualmente la struttura. È un modo semplice per riutilizzare ciò che il giardino produce da solo, senza sprecare un materiale utile. Se le foglie sono grandi o coriacee, meglio sminuzzarle, così da ottenere una copertura uniforme ed evitare che formino uno strato compatto.

La pacciamatura va comunque distribuita con attenzione. Uno strato di pochi centimetri basta in molte situazioni, mentre accumuli eccessivi trattengono troppa umidità e favoriscono i marciumi. È preferibile inoltre lasciare libero il colletto delle piante, senza ammassare foglie contro fusti e tronchi.

Proteggere l’orto durante i mesi più freddi

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Anche nell’orto la pacciamatura è uno strumento utile per affrontare l’inverno. Dopo la raccolta delle colture estive alcune aiuole restano libere, altre continuano a ospitare verdure capaci di resistere alle basse temperature. In entrambi i casi conviene evitare, quando possibile, di lasciare il terreno nudo per mesi.

Pioggia, vento e sbalzi termici deteriorano la superficie del suolo e favoriscono erosione e compattamento. Coprire il terreno con foglie secche, paglia o altri materiali organici aiuta a proteggerlo e mantiene condizioni più favorevoli per gli organismi che vivono al suo interno.

Nelle aiuole occupate da cavoli, porri, spinaci e altre verdure invernali, la pacciamatura si distribuisce negli spazi liberi tra le piante, senza soffocare la vegetazione né creare accumuli troppo umidi. Va ricordato però che questa protezione non impedisce del tutto il congelamento del terreno e non basta, da sola, a salvaguardare tutte le colture durante le gelate più intense.

Quando un’aiuola resta libera, possiamo usare l’autunno per distribuire compost maturo e proteggere poi la superficie con materiale organico. Così il terreno rimane coperto per tutto l’inverno e si prepara più facilmente al momento delle nuove semine e dei trapianti primaverili.

Il tessuto non tessuto per proteggere le piante dal gelo

Tra i materiali più pratici da tenere a portata di mano c’è il tessuto non tessuto, comunemente chiamato TNT. È una copertura leggera e permeabile, usata per proteggere le colture dalle basse temperature e dalle prime gelate. Risulta particolarmente utile nell’orto domestico, dove ripara alcune verdure senza bisogno di costruire vere strutture.

Può essere steso, per esempio, sopra insalate, spinaci, rucola e altre colture che continuano a crescere nella stagione fredda. La copertura limita la dispersione del calore e attenua gli effetti delle gelate leggere, in alcuni casi prolungando il periodo di raccolta.

Anche in giardino il TNT protegge giovani piante, arbusti delicati e specie sensibili agli abbassamenti di temperatura. È importante però scegliere un materiale adatto al clima della zona e alla sensibilità delle piante: non tutte le coperture offrono la stessa protezione e nessun tessuto leggero garantisce che la vegetazione resti indenne in caso di gelo intenso e prolungato.

Il materiale si appoggia sulle colture più basse oppure si sostiene con archetti, soluzione comoda quando si vuole lasciare spazio alla crescita. I bordi vanno fissati bene per evitare che il vento sollevi la copertura, mentre nelle giornate più miti conviene controllare le condizioni interne ed eventualmente scoprire le colture.

Non serve lasciare il tessuto installato in modo indiscriminato. In base alle temperature previste può bastare usarlo durante le notti più fredde, rimuovendolo o aprendolo quando le condizioni lo consentono. Si riduce così anche il rischio di creare un ambiente troppo umido sotto la copertura.

Piccole serre e tunnel per prolungare le coltivazioni

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Un’altra possibilità sono le piccole serre e i tunnel, interessanti per chi vuole continuare a raccogliere verdure anche d’inverno. Non serve una grande serra riscaldata: spesso una struttura semplice, fatta di archetti e copertura trasparente, offre una protezione utile per diverse colture.

I tunnel riducono l’esposizione diretta al vento e alle precipitazioni e creano un microclima più favorevole rispetto all’esterno. Nelle giornate soleggiate la temperatura interna sale e favorisce la crescita, permettendo di prolungare la raccolta di lattughe, valerianella, spinaci e altre verdure di stagione.

Una serra fredda, però, non va considerata una protezione assoluta. Se le temperature esterne scendono molto sotto lo zero, anche all’interno possono crearsi condizioni dannose. Nelle zone più fredde conviene allora associare al tunnel una copertura interna in tessuto non tessuto, valutando sempre le esigenze delle piante.

Un aspetto decisivo è la ventilazione. Quando il sole riscalda la struttura la temperatura sale in fretta, anche se fuori l’aria resta fredda. Se la serra rimane chiusa si creano condizioni troppo calde e umide, favorevoli alle malattie fungine.

Per questo è bene aprire il tunnel nelle ore più miti, quando serve, e richiuderlo prima che le temperature scendano di nuovo. Anche il fissaggio della copertura va controllato, soprattutto nelle zone esposte al vento. Una struttura ben sistemata e gestita con attenzione mantiene produttivo l’orto più a lungo.

Come proteggere le piante in vaso

Con il freddo serve attenzione anche alle piante in vaso. A differenza di quelle in piena terra, hanno poca terra intorno alle radici, che si raffredda in fretta nelle notti gelide. Il rischio è maggiore per i contenitori piccoli, quelli esposti al vento e le specie più sensibili.

La prima cosa è individuare le specie che potrebbero soffrire di più e valutare se spostarle in una posizione riparata. Una veranda luminosa, una serra fredda o un angolo protetto del giardino bastano per alcune piante, altre chiedono ambienti più miti. La scelta dipende sempre dalle caratteristiche della specie, evitando di portare in casa tutto automaticamente, dove scarsa luce e caldo eccessivo creano altri problemi.

Per i vasi che restano all’aperto possiamo isolare il contenitore con materiali adatti, come la juta, proteggendo soprattutto le radici senza ostacolare il drenaggio. Anche la posizione conta: avvicinare i vasi a una parete riparata riduce l’esposizione al vento e agli sbalzi termici.

La superficie del substrato si può coprire con uno strato leggero di foglie o altro materiale organico, senza accumularlo contro il colletto. Vanno infine controllate le annaffiature, perché d’inverno molte piante consumano meno acqua e il terreno asciuga più lentamente. Un substrato sempre bagnato, con temperature basse, favorisce i marciumi radicali.

Attenzione alle annaffiature, ma niente potature autunnali

Quando le temperature calano è importante modificare alcune operazioni di manutenzione. D’estate molte piante chiedono irrigazioni frequenti, in autunno e in inverno il fabbisogno idrico di solito diminuisce. Non vuol dire smettere di annaffiare: si controlla l’umidità del terreno e si interviene solo quando serve, evitando ristagni persistenti.

Quando occorre irrigare, meglio scegliere le ore più miti della giornata, soprattutto per le piante in vaso. Nell’orto, invece, conviene valutare le condizioni del terreno e le previsioni meteo, evitando di bagnare abbondantemente poco prima di una gelata.

In autunno non è il momento di potare le piante del giardino. Meglio rimandare gli interventi alla stagione adatta, senza tagliare alberi, arbusti ed erbacee perenni solo per riordinare gli spazi prima dell’inverno. La vegetazione secca, infatti, protegge la base delle piante dal freddo e offre riparo alla piccola fauna.

Attenzione particolare alle erbacee perenni, che non vanno tagliate o rimosse solo perché hanno perso le foglie. Il disseccamento della parte aerea è spesso un normale processo stagionale: specie come Hosta ed Hemerocallis ingialliscono e perdono il fogliame con il freddo, entrando in riposo vegetativo. Radici e organi sotterranei restano vivi e faranno ripartire la pianta in primavera. Non bisogna confondere la perdita delle foglie con la morte della pianta: la vegetazione si ripulisce a fine inverno o a inizio primavera, prima della ripresa.

Nell’orto, invece, è utile rimuovere le colture ormai esaurite e i residui vegetali, che possono finire nel compostaggio. L’obiettivo è preparare lo spazio alla stagione successiva.

Preparare oggi orto e giardino per la primavera

L’arrivo del freddo non va vissuto solo come la fine della stagione di crescita. È piuttosto il momento giusto per proteggere il terreno, mettere al riparo le piante più delicate e organizzare il lavoro dei mesi successivi.

Usare le foglie secche per la pacciamatura, coprire le colture sensibili con il tessuto non tessuto e predisporre piccoli tunnel per le verdure invernali sono interventi semplici che migliorano la gestione di orto e giardino. Non servono grandi investimenti: spesso i materiali più utili sono già a disposizione.

Con poche attenzioni si affronta la stagione fredda senza interventi inutili. Evitare le potature autunnali e lasciare indisturbate le erbacee perenni durante il riposo vegetativo permette di rispettare i ritmi naturali delle piante e di favorire una ripresa più regolare in primavera.