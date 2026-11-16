Maxima d’Olanda in uniforme, le splendide foto del giuramento come tenente colonnello

IPA Maxima d'Olanda

Siamo abituati a vederla con cappelli scenografici, abiti coloratissimi e gioielli da capogiro. Questa volta, però, Maxima d’Olanda ha scelto un look decisamente diverso: l’uniforme. La Regina ha prestato giuramento come riservista dell’Esercito reale dei Paesi Bassi all’Accademia militare di Breda, ed è stata promossa tenente colonnello dopo mesi di addestramento. Accanto a lei, orgogliosi e (anche loro) in divisa, c’erano Re Guglielmo Alessandro e la Principessa Amalia.

Maxima d’Olanda in uniforme: le foto del giuramento a Breda

Nel cortile dell’Accademia, sotto un fresco sole d’autunno, Maxima d’Olanda si è presentata in perfetto ordine: giacca verde-grigia con fila di bottoni dorati, camicia chiara, cravatta grigia, capelli biondi raccolti e, in testa, il basco dello Stato Maggiore. A completare il tutto, i risvolti rossi sul colletto, mentre la fanfara militare suonava le marce. Niente tiara, insomma, ma l’effetto è stato comunque regale. Al momento del giuramento ha alzato due dita, come vuole la tradizione, promettendo fedeltà al Re (che in questo caso è anche suo marito), obbedienza alle leggi e rispetto della disciplina militare.

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Insieme a lei hanno prestato giuramento altri 23 riservisti, tra cui 14 operatori sanitari. Ed è stato proprio questo il senso del discorso del generale Jan Swillens, comandante delle forze terrestri: servire il Paese riguarda tutti, “che tu sia fornaio, infermiere, guardia o la Regina in persona”.

Guglielmo Alessandro, con l’uniforme dell’Esercito, ha passato in rassegna le truppe. Amalia, che invece indossava la divisa della Marina, a fine cerimonia ha dato un bacio alla mamma e si è congratulata con lei. Quando è partito l’inno nazionale ha iniziato a piovere, ma non ha rovinato la festa: lo scatto dei tre, sorridenti e in divisa, è già tra le immagini reali più belle dell’anno.

Da soldato a tenente colonnello: il percorso di Maxima (e le critiche)

Per arrivare a questo giorno, la Regina ha dovuto faticare davvero. Si è arruolata lo scorso febbraio partendo dal grado più basso, quello di soldato, e spiegando attraverso la Casa Reale che “la nostra sicurezza non può più essere data per scontata”. La Regina, poi, non voleva più attendere: nei Paesi Bassi il limite per diventare riservisti è di 55 anni, gli stessi che Maxima ha compiuto a maggio.

Da allora si è divisa tra gli impegni ufficiali e l’addestramento: prove di resistenza, tiro, difesa personale, lettura delle mappe, diritto militare, arrampicata ed esercitazioni in acqua. Le prime foto, diffuse proprio a febbraio, la mostravano in mimetica al poligono. A maggio ha ricevuto il basco, mentre l’ultima lezione (sul riconoscimento degli esplosivi) l’ha seguita mercoledì scorso, appena due giorni prima del giuramento.

È la prima Regina consorte olandese a completare una formazione militare, e in famiglia non è l’unica ad aver scelto questa strada: Amalia ha concluso l’addestramento di base a gennaio ed è stata promossa sergente in ottobre. Del resto, le reali in divisa sono ormai una costante in Europa, da Leonor di Spagna a Elisabetta del Belgio, fino a Ingrid Alexandra di Norvegia. Non sono mancate, però, le polemiche. In Olanda c’è chi ha storto il naso per un grado così alto ottenuto in pochi mesi.