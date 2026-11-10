Maxima d’Olanda osa col turbante turchese, il look retrò è incantevole

La Regina Maxima stupisce con un look turchese dal fascino retrò e un turbante scenografico. Un outfit audace che conquista per eleganza, originalità e dettagli ricercati

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IPA Maxima d'Olanda col turbante

Maxima d’Olanda è una Regina dalla forte personalità. E lo ha dimostrato ancora una volta a Maastricht, dove ha inaugurato una mostra d’arte contemporanea sfoggiando un look impossibile da ignorare. Un completo turchese, un mantello sofisticato e soprattutto un turbante dal fascino retrò, capace di evocare le dive della vecchia Hollywood.

Maxima d’Olanda, il look turchese con turbante è un incanto

Per inaugurare la mostra Cooking from the Fridge al Bonnefanten Museum di Maastricht, Maxima d’Olanda ha scelto di puntare tutto sul colore. Si è affidata quindi a Natan, maison belga che da tempo occupa un posto speciale nel suo guardaroba.

Il risultato è un ensemble monocromatico declinato in una luminosa tonalità di turchese, che esalta la sua carnagione e dona immediatamente carattere alla silhouette.

Il completo si compone di un top leggermente satinato e aderente, una gonna midi dalla linea affusolata e un elegante mantello di lana, caratterizzato da un drappeggio morbido e avvolgente. Un gioco di proporzioni che bilancia la struttura della gonna con la fluidità della cappa, creando un’immagine sofisticata e scenografica.

La scelta del monocromo, tutt’altro che prevedibile, permette di valorizzare le diverse consistenze dei tessuti. La luminosità del top dialoga con la superficie opaca della lana, mentre il taglio della gonna conferisce all’insieme un’allure rigorosa e femminile.

A spezzare l’intensità del turchese sono gli accessori color avorio, scelti con particolare attenzione. Maxima ha indossato guanti in pelle chiara, décolleté coordinate e una raffinata borsa Petit Wave di Elie Saab, nella versione color crema con dettagli metallici dorati.

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Un contrasto delicato ma efficace, che alleggerisce il look senza sottrargli protagonismo. La Regina dei Paesi Bassi dimostra di conoscere perfettamente il potere degli accessori e di saperli utilizzare per costruire un’immagine riconoscibile, lontana dalla prevedibilità di certi guardaroba reali.

Il turbante chic di Maxima d’Olanda

Ma il vero protagonista dell’outfit è senza dubbio il turbante turchese, perfettamente coordinato al resto dell’ensemble. Voluminoso, avvolgente e dall’eleganza quasi cinematografica, il copricapo incornicia il viso della 55enne e trasforma un completo classico in una dichiarazione di stile.

Non è certo la prima volta che Maxima sceglie accessori fuori dagli schemi. Cappelli dalle tese importanti, creazioni scultoree e copricapi dalle forme insolite sono da sempre parte integrante della sua identità fashion. Ma il turbante possiede sicuramente un fascino particolare, capace di evocare immediatamente un’altra epoca.

Fu Paul Poiret, nei primi decenni del secolo scorso, a contribuire alla sua diffusione nell’alta moda, trasformandolo in un simbolo di esotismo e modernità. Negli anni Quaranta divenne poi un accessorio molto popolare, prima di conquistare l’immaginario glamour delle dive degli anni Cinquanta e Sessanta.

Nel look di Maxima si ritrovano proprio quelle suggestioni: l’eleganza impeccabile di Grace Kelly, il fascino sofisticato della vecchia Hollywood e una certa teatralità.

Del resto il turbante non è solo un semplice dettaglio decorativo. Grazie alla sua struttura avvolgente, modifica le proporzioni del volto, valorizza i lineamenti e conferisce immediatamente un’aria aristocratica.

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E la moglie di Re Willem-Alexander lo indossa con la naturalezza di chi non teme di osare, dimostrando che pure un accessorio apparentemente difficile può diventare estremamente contemporaneo.

Questa libertà stilistica, questa voglia di osare e sperimentare sempre, rendono Maxima d’Olanda una delle royal più interessanti. Una donna che non cerca necessariamente di seguire le tendenze ma che preferisce reinterpretarle secondo una sensibilità personale. Fatta di colori intensi, silhouette decise e dettagli sorprendenti.