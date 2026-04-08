Maxima d’Olanda audace a piedi scalzi, ma non rinuncia alla sua gonna preferita

IPA La Regina Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda è sempre divisa tra mille impegni e stavolta ha preso parte a una visita a cui tiene particolarmente. La Regina si è recata al centro sociale De Bol di Amsterdam, dove ha incontrato i responsabili delle diverse attività, lasciandosi coinvolgere in un momento “audace”. Uno di quelli a cui ci ha già abituati, in verità: per entrare nella palestra del centro, ha tolto i suoi tacchi è rimasta a piedi scalzi. Tutto indossando uno dei capi che ama di più in assoluto.

La visita al centro sociale tanto caro alla Regina

“Cucinare e mangiare insieme, fare sport, essere creativi o bere una tazza di caffè al caffè. Giovani e grandi, tutti sono i benvenuti al centro sociale De Bol ad Amsterdam-Nord”, così esordisce il post condiviso su Instagram dalla Casa Reale olandese.

“La regina Máxima visita il centro sociale – prosegue il post -. Durante un tour, i residenti raccontano le attività di De Bol e l’importanza del centro comunitario per loro. Queen Máxima parla anche agli iniziatori, ai membri del consiglio, ai soci e ai dipendenti del futuro del centro comunitario. Il Bol nasce dal coinvolgimento sociale di un gruppo di residenti con l’aiuto di professionisti del settore sociale“.

Maxima con una delle sue gonne preferite

Il rosso è senza dubbio uno dei colori preferiti di Maxima d’Olanda e non è un caso che nelle ultime settimane lo abbia sfoggiato in diverse occasioni. Stavolta, per visitare il centro sociale, la Regina ha deciso di rispolverare dal suo guardaroba uno dei capi a cui è più affezionata, chic quanto basta ma anche adatta a un impegno che si svolge durante il giorno.

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Si tratta di una gonna della collezione autunno/inverno del 2019 di Natan, che rispecchia perfettamente la sua filosofia di “riciclo” e “sostenibilità” nella moda, per due motivi. Innanzitutto è un capo che le abbiamo già visto indossare negli anni precedenti, la prima volta addirittura nel gennaio 2020. E poi, non meno importante, è realizzata con un tessuto ecologico: sembra pelle, ma in realtà è lino cerato.

Alla gonna ha abbinato una raffinata blusa, sempre di colore rosso, con accessori di tonalità simili: da una parte la borsetta in ecopelle rigida con manico, dall’altra le décolleté Gianvito Rossi con tacchi a spillo.

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Maxima a piedi nudi, momento top

La Regina d’Olanda è nota per il suo atteggiamento spesso fuori dalle righe, senza mai perdere la sua classe, s’intende. Del resto la monarchia di cui è rappresentante è meno rigida in fatto di protocollo, a differenza di altre che – come ben sappiamo – sono legate a secoli di tradizioni che sono dure a morire, “costringendo” le donne Royal a seguire molte regole alla lettera, senza possibilità di “sgarro”.

La dimostrazione di questa maggiore “libertà” è uno dei momenti più divertenti di questa visita ufficiale quando Maxima, di fronte ai presenti, ha tolto le sue belle décolleté restando a piedi scalzi all’interno della palestra del centro sociale. Un atto di rispetto, prima di tutto, che ci ricorda vagamente un altro momento simile, che ha visto protagonista Kate Middleton.

Lo scorso marzo, infatti, la Principessa del Galles ha preso parte a una festa tradizionale hindù ed è rimasta scalza per prendere parte a una danza di gruppo, seguendo i gesti e i passi delle donne presenti, che le hanno fatto da guida. Due facce della stessa medaglia, due donne che cercano sempre di mostrare il loro lato più “umano”.