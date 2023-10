Dieta per sgonfiarsi in un giorno: cosa mangiare ed esempio di menu

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 Farmabook, una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come web editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: IPA Acqua con cetrioli

Per sgonfiare la pancia e perdere un pò di peso, basta una dieta di un giorno? Prima di iniziare l’articolo e qualsiasi piano dietetico, è importante consultare un professionista della salute o un nutrizionista per assicurarsi che sia sicuro e adatto alle proprie esigenze di salute individuali. Con il menù giusto si può aiutare il corpo ad allontanare l’aria intrappolata nell’apparato gastro-digerente, migliorare il funzionamento dell’intestino, favorire la rigenerazione cellulare e contrastare la ritenzione idrica. Ogni tanto è possibile concedersi una giornata per tornare in forma, ricordandosi di bere almeno due litri d’acqua lontano dai pasti, insaporendo piatti con zenzero, curcuma, olio extravergine d’oliva e limone.

Come funziona la dieta di un giorno?

Eliminare gli alcolici, i prodotti da forno, i formaggi e le carni grasse, i dolci e il sale. Come funziona la dieta di un giorno?

La prima cosa da sottolineare è che questo regime dietetico-alimentare di 1 solo giorno non può aiutare a perdere chili in termini di massa grassa, bensì può aiutare il corpo umano ad allontanare liquidi in eccesso e aria intrappolata nell’intestino, aiutare i processi digestivi e le funzioni di fegato e cistifellea. Insomma, potremmo definirla più una giornata di “depurazioni” dagli eccessi del cibo, piuttosto che una dieta progettata per perdere peso. Questa giornata di alimentazione restrittiva può essere calata all’interno di un regime alimentare sano ed equilibrato, finalizzato al mantenimento o alla perdita di peso (dieta ipocalorica), ma non ha senso utilizzarla all’interno di un regime alimentare fatto di sregolatezza, sgarri e tante calorie ingerite. Se si pensa di ingozzarsi e poi utilizzare questa giornata di dieta prima di una vesta, per entrare nel vestito tanto desiderato, ci si sta sbagliando di grosso. Come già detto, questa dieta può essere utilizzata come un’arma per accelerare la perdita di peso, in termini di centimetri e di girovita, se posta all’interno di un regime alimentare già controllato ed equilibrato.

Alimenti da evitare assolutamente:

Durante questo giorno di dieta per sgonfiarsi, è importante evitare i cibi che possono contribuire al gonfiore. Questi includono:

Sodio in eccesso: ridurre il consumo di alimenti ad alto contenuto di sodio, come cibi fast food, cibi confezionati e cibi in scatola.

ridurre il consumo di alimenti ad alto contenuto di sodio, come cibi fast food, cibi confezionati e cibi in scatola. Zuccheri aggiunti: limitare il consumo di cibi ricchi di zuccheri aggiunti, come dolci, bevande gassate e snack confezionati.

limitare il consumo di cibi ricchi di zuccheri aggiunti, come dolci, bevande gassate e snack confezionati. Alcol: evitare l’alcol, che può contribuire al gonfiore e alla disidratazione.

evitare l’alcol, che può contribuire al gonfiore e alla disidratazione. Cibi fritti: evitare fritture e cibi grassi, che possono essere più difficili da digerire.

Alcuni consigli utili:

Mastica lentamente: mastica bene il cibo e prendersi il tempo necessario per mangiare in modo consapevole, può essere utile piuttosto che mangiare in piedi, penando ad un pasto più fugace. Masticare lentamente può aiutare a ridurre l’ingestione di aria, che può contribuire al gonfiore e, inoltre, è importantissimo per facilitare la digestione degli alimenti, soprattutto proteici e amilacei.

mastica bene il cibo e prendersi il tempo necessario per mangiare in modo consapevole, può essere utile piuttosto che mangiare in piedi, penando ad un pasto più fugace. Masticare lentamente può aiutare a ridurre l’ingestione di aria, che può contribuire al gonfiore e, inoltre, è importantissimo per facilitare la digestione degli alimenti, soprattutto proteici e amilacei. Evitare le gomme da masticare: le gomme da masticare possono far entrare aria nel proprio stomaco, causando gonfiore.

le gomme da masticare possono far entrare aria nel proprio stomaco, causando gonfiore. Fare attività fisica leggera: una breve passeggiata può aiutare a migliorare la digestione e il benessere generale. In questa giornata si potrebbero evitare anche le attività di pesistica, che possono provocare una momentanea ritensione di liquidi e metaboliti muscolari.

una breve passeggiata può aiutare a migliorare la digestione e il benessere generale. In questa giornata si potrebbero evitare anche le attività di pesistica, che possono provocare una momentanea ritensione di liquidi e metaboliti muscolari. Dormi a sufficienza: il sonno è importante per il recupero e il benessere generale. Cercare di dormire a sufficienza per almeno 8 ore a notte.

Cosa mangiare durante la giornata per sgonfiarsi?

A colazione è possibile gustare un frutto di stagione, accompagnato da uno yogurt bianco magro, che riequilibra la flora batterica intestinale, e una tazza di tè verde, per dare sprint al metabolismo. A pranzo, invece, 70 grammi di riso integrale con 200 grammi di verdure cotte o crude, mentre a cena è possibile assaporare 100 grammi di petto di pollo alla piastra condito con limone, olio ed erbe aromatiche.

Per gli spuntini optare per frullati o centrifughe a base di frutta e verdura di stagione, ma anche frutta secca e yogurt magro. Ricordarsi di accompagnare il menù di 1 giorno ad una costante attività fisica. Non serve andare in palestra, basta fare almeno 30 minuti di camminata veloce ogni giorno.

Durante tutto l’arco della giornata, concedersi almeno 5 o 6 tazze (se sono anche di più meglio) di tisane drenanti e sgonfia-pancia, perfette per allontanare l’aria ed eliminare i liquidi in eccesso. Provare l’infuso al sedano o al finocchio, per migliorare la digestione e avere un ventre piattissimo. Ottima pure la tisana alla camomilla, quella al cumino e quella all’ananas.

Il menù per sgonfiarsi in un solo giorno è estremamente equilibrato e contiene tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno. Per questo è possibile seguirlo (se non si hanno particolari patologie) ogni volta che se ne avverte il bisogno e che ci si sente un pò più gonfi del solito. Il gonfiore, dopotutto, non è una caratteristica esclusiva dei regimi alimentari squilibrati, ma può manifestarsi anche se si seguono diete nuove oppure assegnate dal nutrizionista. Il cambiamento delle percentuali di macronutrienti, con l’inserimento di fibre, legumi e frutta, può provocare un transitorio stato di gonfiore, che scompare dopo qualche settimana. La dieta di 1 giorno può essere intercalata anche all’interno di questi regime alimentari, per coadiuvare la lotta al gonfiore.

Bere acqua per sgonfiarsi efficacemente

Bere acqua è un passo essenziale per aiutare a sgonfiarsi e favorire il benessere generale per diverse ragioni:

Idratazione: l’acqua è fondamentale per l’idratazione del corpo. Quando siamo disidratati, il corpo tende a trattenere più acqua, il che può portare al gonfiore. Assicurarsi di bere a sufficienza aiuta a mantenere un bilancio idrico corretto. 2 litri d’acqua sono il valore medio di acqua da bere durante l’arco dell’intera giornata. Promuove la digestione: l’acqua è essenziale per la digestione adeguata. Aiuta a scomporre gli alimenti e favorisce il passaggio degli alimenti attraverso il tratto digestivo. Eliminazione delle scorie: l’acqua aiuta il corpo a eliminare le scorie e le tossine attraverso la minzione. L’accumulo di scorie può contribuire al gonfiore, quindi bere abbastanza acqua favorisce la loro rimozione. Inoltre, una buona idratazione evita infezioni del tratto urinario, come la cistite. Regola la pressione sanguigna: l’acqua aiuta a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo. La pressione sanguigna elevata può causare ritenzione idrica, portando al gonfiore. Anche d’estate è bene idratarsi per aumentare la volemia e reintrodurre i sali minerali persi con il sudore. Diminuisce il rischio di stitichezza: la costipazione e la stipsi possono portare al gonfiore addominale. L’acqua ammorbidisce le feci e favorisce il movimento intestinale, riducendo il rischio di stitichezza. Migliora il metabolismo: L’acqua è coinvolta in numerosi processi metabolici. Un metabolismo efficiente può contribuire al controllo del peso e alla riduzione del gonfiore. Sensazione di sazietà: bere acqua prima dei pasti può aiutare a ridurre l’appetito e a limitare il consumo eccessivo di cibo, riducendo così il rischio di gonfiore post pasto.

È importante notare che l’importanza dell’acqua per la salute generale non può essere sottovalutata. Bere abbastanza acqua ogni giorno è essenziale per il benessere fisico e per prevenire il gonfiore e altri problemi di salute. Tuttavia, è importante anche non esagerare: l’acqua in eccesso può portare a uno squilibrio elettrolitico, quindi è importante bere in modo equilibrato. Le esigenze idriche variano da persona a persona, ma come regola generale, bere circa 8 bicchieri d’acqua al giorno è un buon punto di partenza!

Schema dietetico di 1 giorno: esempio di menù

Di seguito è stato riportato un esempio di schema dietetico salutare per un giorno finalizzato a sgonfiarsi e ridurre il ristagno di liquidi e aria in eccesso. Questo piano dietetico è stato progettato per favorire la “depurazione” e il benessere generale. Si ricorda che è importante consultare un professionista della salute o un dietologo prima di iniziare qualsiasi piano alimentare o dietetico.

Pasto Cosa Mangiare Bevande Colazione Smoothie verde con spinaci, banana, ananas e semi di chia. Acqua, tè verde o tisana senza zucchero. Spuntino Mattutino Yogurt greco con miele e mirtilli. Acqua. Pranzo Insalata di pollo grigliato con pomodori, cetrioli e lattuga. Acqua, una tazza di tè verde. Spuntino Pomeridiano Carote e sedano con hummus. Acqua. Cena Salmone alla griglia con asparagi. Acqua, una tazza di tisana digestiva. Spuntino Serale Una mela o una pera. Acqua.

Note:

Assicurarsi di bere molta acqua durante la giornata per favorire l’idratazione e il processo di sgonfiamento.

Il tè verde e le tisane possono contribuire alla depurazione e al comfort digestivo.

Evitare il consumo eccessivo di sodio, cibi fritti, zuccheri aggiunti, cibi fast food e alcol durante questo giorno.

Mangiare lentamente e masticare bene il cibo per ridurre l’ingestione di aria.

Una breve passeggiata o un’attività fisica leggera può aiutare a migliorare la digestione.

Questo piano dietetico è progettato per sgonfiarti in modo sano e temporaneo, ma non dovrebbe essere seguito a lungo termine. Mantenere uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare, è la chiave per una buona salute digestiva. Se si hanno problemi di gonfiore cronico o si ha bisogno di un piano dietetico personalizzato, consultare sempre un professionista della salute o un nutrizionista.

Aspetti principali della dieta Caratteristiche Dieta di 1 giorno finalizzata alla perdita di peso, in termini di gonfiore e ritenzione di liquidi.

Considerazioni dell'esperto Può essere utile seguire questa dieta di 1 giorno per sgonfiarsi, all'interno di un regime alimentare già improntato su di un'alimentazione sana ed equilibrata.

Benefici Favorisce la diuresi; Favorisce l'eliminazione dell'aria in eccesso; Ammorbidisce le feci; Aiuta la digestione;

Controindicazioni Dieta della durata di 1 solo giorno; Può provocare aumento della minzione;