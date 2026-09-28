Affari Tuoi non va in onda lunedì 28 settembre: nuovo stop per Stefano De Martino

Nuovo cambio di programma per Affari Tuoi: lunedì 28 settembre il game show condotto da Stefano De Martino non va in onda su Rai1, costretto ancora una volta a lasciare spazio al calcio e agli impegni della Nazionale italiana.
Si tratta del secondo stop nel giro di pochi giorni per il programma dei pacchi, già assente venerdì 25 settembre. Una pausa prevista dal palinsesto Rai e che non sarà neppure l’ultima: nelle prossime settimane saranno infatti in calendario altri appuntamenti sportivi destinati a modificare la programmazione dell’access prime time della rete ammiraglia.
Perché Affari Tuoi non va in onda lunedì 28 settembre
Chi lunedì 28 settembre si sintonizzerà su Rai1 all’ora di Affari Tuoi non troverà Stefano De Martino, il Dottore e i concorrenti delle venti regioni d’Italia che siamo abituati a vedere ogni sera. Al posto del game show la Rai trasmette infatti Turchia-Italia, seconda partita degli Azzurri nella nuova edizione della Nations League.
Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, proprio nella fascia normalmente occupata dal programma di De Martino. Ancora una volta Rai1 modifica il proprio palinsesto per seguire in diretta la Nazionale, come già accaduto venerdì 25 settembre in occasione di Italia-Belgio.
Nessun mistero dietro la nuova assenza di Affari Tuoi: lo stop è legato esclusivamente agli impegni calcistici trasmessi dalla Rai e non agli ascolti o a cambiamenti riguardanti il futuro della trasmissione.
Quando torna Stefano De Martino con Affari Tuoi
Per gli appassionati del gioco dei pacchi, la pausa sarà fortunatamente molto breve. Affari Tuoi torna regolarmente in onda martedì 29 settembre, quando Stefano De Martino riprenderà il suo posto nell’access prime time di Rai1 con una nuova partita e nuovi concorrenti pronti a sfidare il Dottore.
Quello del 28 settembre, però, non è l’ultimo stop previsto. Il calendario della Nations League porterà ad altre modifiche della programmazione: Affari Tuoi non andrà in onda neppure venerdì 2 ottobre e lunedì 5 ottobre, quando Rai1 tornerà a dare spazio alle partite della Nazionale.
Per De Martino si tratta di un avvio di stagione caratterizzato da diverse interruzioni: una situazione particolare soprattutto considerando la sfida quotidiana dell’access prime time con La Ruota della Fortuna, che su Canale5 continua invece la propria programmazione.
La sfida con La Ruota della Fortuna continua
Gli stop arrivano in una fase particolarmente delicata della stagione televisiva. Da una parte Stefano De Martino con Affari Tuoi, dall’altra Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna: il confronto tra Rai1 e Canale5 continua a essere uno dei più osservati sul fronte degli ascolti.
Le partite della Nazionale obbligano però il programma dei pacchi a procedere a singhiozzo. Dopo la pausa del 25 settembre, quella di lunedì 28 e i nuovi stop già previsti per ottobre, De Martino dovrà fare i conti con un calendario meno lineare rispetto al diretto concorrente.
Per il pubblico di Affari Tuoi l’attesa questa volta dura soltanto una sera: Stefano De Martino torna martedì 29 settembre su Rai1, pronto a riaprire i pacchi e a riprendere la sfida dell’access prime time.